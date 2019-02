Oslo Arbeiderpartiet har fått en ny varslersak Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Oslo Ap mener Ap-kvinne har sextrakassert Ap-mann

Oslo Ap har konkludert med at en kvinnelig Ap-politiker i en bydel i Oslo har brutt partiets retningslinjer for seksuell trakassering. En mannlig kollega sendte et varsel og har fått støtte.

Publisert: 16.02.19 16:35







Metoo-bølgen i norsk politikk har lagt seg noe, etter over ett år med en rekke saker.

Men fortsatt varsles det og denne gangen er det igjen Ap som har fått en het potet i partifanget.

Det overraskende med denne saken er at det er en mann som har varslet at han har opplevd at han er blitt seksuelt trakassert av en kvinnelig partikollega:

VG er gjort kjent med at en kvinne med et tillitsverv i et bydelsparti i Oslo Ap, er anklaget for seksuell trakassering av en yngre mann i samme bydelsparti.

Har konkludert

Oslo Arbeiderparti har behandlet varselet og konkludert med at partiets retningslinjer er brutt og at de mener det bør få konsekvenser for kvinnen i forbindelse med den forestående nominasjonsprosessen foran kommunevalget til høsten.

Men den formelle nominasjonsprosessen er det bydelspartiet som er ansvarlig for, så Oslo Ap sentralt kan bare anbefale det lokale partilaget at kvinnen ikke nomineres.

Partisekretær Øyvind Slåke i Oslo Arbeiderparti sier de har policy på ikke å kommentere varslingssaker.

– Av hensyn til de involverte kommenterer vi ikke innhold i varsler. De blir behandlet etter Arbeiderpartiets retningslinjer. Av de samme hensynene kan vi hverken bekrefte eller avkrefte om vi har en varslersak til behandling.

Leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, ønsker ikke å kommentere saken.

Kvinnen ønsker ikke å kommentere saken, men kilder i Oslo Ap sier kvinnen er klar på at hun ikke har brutt loven om seksuell trakassering, selv om Oslo Ap mener hun har brukt partiets retningslinjer om seksuell trakassering.

Mannen som har varslet ønsker ikke å kommentere saken.

Lokallagslederen til kvinnen har ikke svart på VGs henvendelser.

Over 30 saker i Ap

Adresseavisen har de siste dagene omtalt en pågående sak i Ap i Trøndelag (Bak betalingsmur).

NTB har foretatt en kartlegging av antall varsler og saker både i Ap og de andre partiene.

– Vinteren 2017/2018 behandlet vi til sammen et tyvetalls saker mot ulike personer i partiet. Senere i 2018 behandlet vi i underkant av ti saker knyttet til seksuell trakassering lokalt i partiet, opplyser Aps kommunikasjonssjef Ingrid Langerud.

Her er status for partiene

Her er NTBs oversikt over de andre partiene:

Høyre

Tidligere denne uken ble det kjent at også Høyre hadde mottatt to nye varsler etter fjorårets oppvask, som begge gjaldt forhold som lå tilbake i tid. Fra før hadde partiet mottatt til sammen 35 varsler med ulik alvorlighetsgrad, som berørte 21 ulike personer.

Frp

Frp har behandlet ni saker av ulik alvorlighetsgrad. Sist uke ble det kjent at en tillitsvalgt i Rogaland var blitt pågrepet, siktet for voldtekt. Den anmeldte mannen er fratatt alle verv i partiet og også strøket fra valglistene inntil videre.

KrF

KrF opplyser til NTB de ikke har mottatt noen nye varsler siden juni i fjor. Da hadde det kommet inn ett varsel og to bekymringsmeldinger, alle om KrFU. Disse sakene er nå ferdig håndtert. Varselet gjaldt en tillitsvalgt i KrFU på lavere nivå og omhandlet en hendelse i privat sammenheng i 2011. Vedkommende ble møtt med «sanksjoner i henhold til KrFUs og KrFs etiske retningslinjer».

SV

SV har ikke mottatt varsler etter juni 2018. Før det mottok de to varsler, som begge gjaldt saker som gikk tilbake i tid. I ungdomspartiet hadde det kommet tre varsler i løpet av to år, deriblant en sak som ble etterforsket som voldtekt.

Rød og rank

De øvrige

Sp, Venstre, MDG og Rødt har foreløpig ikke besvart NTBs henvendelse om antall metoo-varsler det siste året.

* Venstre opplyste 1. juni i fjor at de hadde hatt seks saker angående seksuell trakassering de siste fem årene, med varierende alvorlighetsgrad. Etter det fikk de inn tre varsler, som alle ble behandlet.

* Sp opplyste at de hadde fått inn 15 varsler, hvorav 13 var ferdig behandlet.

* Rødt opplyste i januar i fjor at de ikke hadde mottatt noen varsler siden metoo-kampanjen ble kjent i oktober 2017.

* MDG hadde innen samme tidspunkt mottatt ett varsel, som da var til behandling.