Det produseres for mye grisekjøtt i Norge. Ikke siden årtusenskiftet har lageret av svinekjøtt vært større hos markedsregulatoren Nortura. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Rekordstor overproduksjon av svinekjøtt i Norge

NTB

Publisert: 28.06.18 08:31

Lageret av svinekjøtt i Norge har ikke vært større på 18 år. Årsaken er at produksjonen har økt, mens forbruket har sunket.

Nortura hadde ved utgangen av uke 25 over 5000 tonn svinekjøtt på reguleringslager. Dette er rekordmye og presser ned prisen bøndene får for kjøttet, melder Nationen . I Nortura forklares den spesielle situasjonen med mer effektiv svineproduksjon samtidig som salget har stagnert.

Lederen i Norges Bondelag , Lars Petter Bartnes, sier til avisen at han nå ber norske svinebønder om å delta på en dugnad for å redusere produksjonen av svinekjøtt.

– Vi vil be alle svinebønder om å følge oppfordringen fra Nortura og redusere paringen av purker med 5 prosent. Det er et godt og nødvendig tiltak. Vi er nødt til å tilpasse produksjonen til markedet for å klare å hente ut høyere priser, sier Bartnes.

Tidligere har Konkurransetilsynet stanset en lignende dugnad som Bondelaget nå oppfordrer til. Argumentet var at det stred mot konkurranseloven. Bartnes mener denne gang å ha dekning i jordbruksavtalen for å oppfordre til en dugnad.

– Næringen merker den svake økonomien på egen lommebok. Dersom ikke situasjonen blir bedre, vil mange komme i en vanskelig økonomisk situasjon som for den enkelte vil være kritisk, sier Bartnes.

