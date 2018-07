KRAFTIG LYNAKTIVITET: Mange av skogbrannene i Sør-Norge torsdag skyldes lynnedslag. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Fare for mer lynaktivitet - flere tusen lynnedslag torsdag

Publisert: 12.07.18 21:29

Sør- og Østlandet hadde flere tusen lynnedslag torsdag, og kan få enda flere fredag. I Finnmark fortsetter Syden-temperaturen.

– Det er utrygt for torden i morgen også. På Østlandet og spesielt i Telemark, sier meteorolog Anne Solveig Andersen i Meteorologisk institutt til VG.

Det ser imidlertid ut til at det er mindre sjanse for torden og lyn i Agder.

Både på Øst- og Sørlandet førte lynnedslag til over 100 skogbranner torsdag.

– Det er vanskelig å si om vi får like mange skogbranner, men jeg tror det blir lynaktivitet i morgen, sier Andersen.

Lite regn

Som torsdag, vil det fredag komme lokale regnbyger. Men det kommer neppe til å hjelpe på tørken mange bønder sliter med.

– Det er veldig lokalt hvor bygene treffer. Så det er vanskelig å si om det hjelper så mye, mener meteorologen.

Torsdag kom det kraftige regnbyger noen steder. I Oppland måtte Dovrebanen stenges mellom Ringebu og Hundorp på grunn av fare for ras, skriver NTB.

I Trøndelag flommet Mølabekken i Midtre Gauldal over. Det førte til vann i kjelleren på et hus.

Lørdag er det også ventet noen byger.

– Men de er færre og holoder seg lengre nord, sier Andersen.

30 grader i Finnmark

Finnmark , som har hatt en kald forsommer, har endelig fått sommertemperaturer. I Lakselv ble det målt 30,1 grad torsdag, mens det i Tromsø var 16,9 grader.

– I morgen blir det mye av det samme temperaturmessig i indre strøk av Finnmark; varmt sommervær, sier Andersen.

Neste uke vil det trolig blir varmere i andre deler av Nord-Norge også.

Slo 63 år gammel rekord

Varmt var det også i Flå i Buskerud. Gulsvik slo den 63 år gamle tropedagrekorden da de i dag målte over 31 varmegrader. Temperaturer over 30 grader regnes som tropevarme, og Gulsvik hadde i dag den nittende dagen på rad med temperaturer over 30 grader.

Den gamle troperekorden ble satt i 1955, da Kongsberg hadde 18 dager på rad med tropevarme.