Politiet: DNA-bevis førte til Sjøvegan-pågripelse

Publisert: 29.06.18 12:09 Oppdatert: 29.06.18 13:01

INNENRIKS 2018-06-29T10:09:12Z

22. juni pågrep politiet en mann i 30-årene i den snart 20 år gamle drapssaken i Sjøvegan. I dag presenterte politiet nye opplysninger.

Lensmann Andreas Nilsen orienterte pressen fra politihuset i Tromsø klokken 12 i dag. Han forteller at det er DNA-funn som har vært avgjørende for pågripelsen og siktelsen av mannen.

– DNA ga oss et gjennombrudd i denne saken. Det er ingen tvil om at den DNA-profilen vi har fått, er siktede sin, fortalte Nilsen.

På spørsmål om hvorfor det tok så lang tid før mannen ble pågrepet, svarer politiet:

– Det jeg kan si om det, er at DNA-profileringen er av nyere dato, uten at jeg vil gå inn på det.

– Vi kan ikke dele noe fra mannens forklaringer i avhørene. Han samarbeider, men erkjenner ikke straffskyld. Det kommer til å bli nye avhør av flere vitner, både i inn- og utland, sier Nilsen.

Politiet forteller at siktede var under 18 år, og bosatt i Salangen på drapstidspunktet. Han har også vært avhørt flere ganger tidligere, både i form av rundspørringer og vitneavhør, sier lensmannen.

DNA er ikke nok

Politiet sier at DNA-funnet har ført etterforskningen videre, men at det fremdeles er mye som gjenstår før saken kan avsluttes.

– Det vi kan si, er at vi har funnet en sikker DNA-profil opp mot det kriminaltekniske materialet vi har sikret i saken. Derfra til en avslutning av saken, er en lang vei å gå, og det er den fasen av etterforskningen vi er inne i nå. En DNA-profil alene vil aldri kunne avgjøre en sak, sier lensmannen.

Politiet vil heller ikke gi noe tidsramme for når etterforskningen kan være ferdig. Likevel betegnes pågripelsen som et gjennombrudd.

– Dette er første gang det har vært en siktet i saken. Pågripelsen var et ledd i en planlagt aksjon, sier Nilsen.

Siden juni i fjor har politiet arbeidet med å digitalisere den enorme mengden med dokumenter som ligger i saken. Gjennom årenes løp har det vært over flere tusen avhør og rundspørringer. Arbeidet med å digitalisere dette er nå ferdig. Også fremover vil saken få stort fokus hos politiet:

– Det er satt av store ressurser på denne saken fremover. Vi har en intensiv drift, og vil prioritere denne saken på tross av ferietid, sier lensmannen.

Mannen er siktet for drap, voldtekt og ildspåsettelse.

Marie Louise Bendiktsen ble funnet død i et nedbrent hus i Sjøvegan den 15. juli 1998. Hun var da 59 år. Obduksjonen avslørte imidlertid at Bendiktsen var blitt drept med knivstikk. Politiet fant også spor som kunne tyde på at hun hadde vært utsatt for en seksualforbrytelse, i tillegg til flere hårstrå som ikke tilhørte noen av hennes nærmeste.

Saken ble henlagt i 2003. I 2008 ble den igjen åpnet, men henlagt da også. I juni i fjor meldte politiet at de ville intensivere etterforskningen igjen.