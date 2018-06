IRRITERTE FOLK: Her ser vi flere mennesker som er rimelig oppgitte over det som skjedde i går. Flyet som skulle til Tirana ble først kansellert, så ble det ny tid. Nesten 16 timer forsinket. FOTO: Privat

Norwegian-trøbbel med ny rute – passasjerer satt på bakken

Publisert: 20.06.18 14:18

INNENRIKS 2018-06-20T12:18:12Z

Norwegian lanserte flere Europa-ruter tidligere i år. En av dem var en direkteflyging til Tirana, hovedstaden i Albania. Den første flygingen gikk ikke akkurat etter planen.

Eller rettere sagt – det ble ikke noe flyging da flyet opprinnelig skulle lette.

For det aller første flyet denne sommeren som egentlig skulle ta av til Tirana tirsdag kveld klokken 23.20 fra Gardermoen ble først kansellert. Det fikk passasjerene først beskjed om i 02-draget natt til onsdag.

– Flyging DY1934 fra Oslo til Tirana ble dessverre kansellert i natt på grunn av en rettighet vi manglet i Albania, skriver pressekontakt Tonje Næss i en SMS til VG, uten at hun ønsker å gå dypere inn på hva slags rettighet Norwegian manglet. Etter det VG erfarer har ikke Norwegian bedt om landingstillatelse i Albania.

Like før klokken 08 i morges fikk passasjerene en ny melding der det sto at Norwegian så på alternative muligheter for flygingen, og at de skulle komme tilbake med mer informasjon så straks det var noe mer å melde om.

Mathias var en av passasjerene som opprinnelig skulle reise til Tirana tirsdag kveld. Han hadde reist fra Trondheim for å fly fra Gardermoen og var oppgitt da VG tok kontakt i 11-tiden.

«Elendig» behandling

– Det er så mye mangel på info her, vi får vite svært lite. Nå har vi bodd en natt på et flyplasshotell i nærheten, sier Mathias, som går på krykker og mener behandlingen han fikk av personalet på Gardermoen var «elendig».

– Vi måtte gå frem og tilbake på hele flyplassen i går. Det var rett og slett elendig håndtert, for ingen visste hva de skulle gjøre. Det er kjedelig å få starten på ferien ødelagt på denne måten.

Men så snudde Norwegian.

Etter flere timer på hotell og med stor uvisshet fikk passasjerene en ny melding tikkende inn på mobilen, der sto at Norwegian var klare for å ta av til Tirana 15.05. Det vil si 15 timer og 45 minutter senere enn først antatt.

Med matbong på 140 kroner og nok et forsøk på å reise til Tirana, er Mathias optimistisk om at det kommer til å gå fint. Det er tross alt ferie.

– Nå som Norwegian hvertfall skal få oss til Tirana så synes jeg det er overlevbart. Det er surt å gå glipp av nesten et døgn ferie av det lille man har, men heldigvis var jeg mindre avhengig av å ankomme tidsnok akkurat denne gang. Innlosjering og mange timer venting uten svar har nok vært verre for mange av barnefamiliene og de som har videre forbindelser med fly og annet forbindelse i Tirana, sier han og avslutter:

– Nå skal det bli godt med litt ferie, så får vi se om Norwegian klarer returen til riktig tid. 140 kr har vi fått i matpenger. Da får man vel kanskje en baguette på Gardermoen. Vi får se...