BRANNFELLE: Det har vært altfor mange dekk på lager på lokalene DekkNor og NDI drifter på Alnabru. Nå anmelder Henning Solberg (t.h) og Ramiz Safdar (t.v.) NDI for å ha lurt dem. Solberg er eier av DekkNor og Safdar er daglig leder. Foto: Hallgeir Vågenes

Henning Solberg i dekkrangel: – Lurt inn i en brannfelle

ALNABRU (VG) Eks-rallyfører Henning Solberg mener han er blitt lurt av en dekkimportør i seks år, og går til anmeldelse. – Kjenner oss ikke igjen, svarer importøren.

DekkNor, som eies av Solberg, mener Nordisk dekk import (NDI) gjennom seks år har lurt dem og deres 60–70 ansatte, ved å ikke opplyse om at de har hatt altfor mange dekk på lager.

– I seks år har der lurt oss og våre ansatte inn i en brannfelle. Vi vil ikke ha på oss at vi har drevet under ulovlige forhold, sier Henning Solberg til VG.

Den tidligere rallyføreren, som er bror av verdensmester Petter Solberg, driver dekkverkstedet og dekklageret DekkNor på Alnabru, i et lokale de leier av dekkimportøren NDI.

Undres over DekkNor

Bakgrunnen for striden er denne: DekkNor hevder NDI ga dem en annen kontrakt enn det gårdeier ga NDI, da de inngikk en fremleieavtale i 2012. I leiekontrakten mellom de to bedriftene, som DekkNor har vist VG, sies det ikke noe om begrensninger på antall dekk i lokalet. NDI sier de ikke ønsker å kommentere dette, men at de ikke kjenner seg igjen i anmeldelsen.

– NDI er og har vært opptatt av å bedre brannsikkerheten. DekkNor ble blant annet tilbudt ytterligere arealer som et ledd i bedring av brannsikkerheten da det ble klart at det ble lagret for mange dekk i lokalet, uten at vi har fått til en god dialog rundt en slik løsning. Vi har også hele tiden hatt tett dialog med gårdeier for å finne forslag til hensiktsmessige løsninger, svarer driftssjef for NDI i Norge, Torbjørn Aune.

Gårdeier, E6 Eiendom, understreker at dette er en konflikt mellom NDI og DekkNor.

– Vi holder oss derfor litt på siden. Vi har påpekt alvorlige avvik på brannvern som DekkNor har gjort, så jeg stiller meg undrende til at de kjører en sak på denne måten. Når det gjelder brannvern, så er vi opptatt av at reglende følges, sier daglig leder i E6 Eiendom, Line Norbye.

Kjenner seg ikke igjen

DekkNor har politianmeldt og stevnet NDI i et sivilt søksmål, og de har sendt en bekymringsmelding til brannvesenet.

Solberg sier NDI ikke har opplyst om at det maksimalt kan være 13.500 dekk på området, mens de to bedriftene til sammen har lagret opp mot 25.000 dekk på tomten. Han påstår at NDI hele tiden har hatt lister på antall dekk som har vært på lagret.

– Burde DekkNor visst at uforsvarlig mange dekk på lager?

– Nei, det var umulig for oss å vite. Området har alltid vært benyttet til dekk, så vi har handlet i god tro. Det er gårdeieren, eller i dette tilfellet fremleier, som har plikt til å opplyse om hva som er tillatt, sier Solberg, og hevder NDI har vært i dialog med gårdeier siden 2017 om dette, uten å varsle DekkNor.

– Selv om jeg ikke vil gå i detalj, så er DekkNor selvsagt ikke fristilt myndighetenes krav, svarer Aune i dekkimportøren NDI på spørsmål om DekkNor har driftet uansvarlig.

Kastes ut

Samtidig som DekkNor anmelder NDI, så har NDI sendt DekkNor varsel om utkasting.

I utkastelsesvarselet hevder de DekkNor ikke har betalt leie ved to leieterminer, brutt lagerhåndteringsavtalen og brukt av fellesarealene uberettiget og drevet med annen virksomhet enn det som er tillatt i fremleieavtalen.

I tillegg mener NDI at DekkNor har brukt andres parkeringsplasser, brutt brannvernsbestemmelsene, endret av inventaret uten godkjennelse, hatt uansvarlig drift, brutt på kjøpslojalitet, utpressing av NDIs ansatte og involvert NDIs kunder i tvisten.

Daglig leder hos DekkNor, Ramiz Safdar, sier de «kan tilbakevise 99 prosent av disse anklagene».

Vil ha slukningsanlegg

DekkNor sier de har bedt NDI om sette opp slukningsanlegg, slik at de kunne fortsette som før.

– Gårdeier hentet inn tilbud der det viste seg at sprinkleranlegget ville koste ti millioner kroner, noe NDI sa ble for dyrt i forhold til inntektene de får fra driften. Dette til tross for at gårdeier var interessert i å dele på utgiftene, sier Safdar.

Aune sier at beløpet NDI presenterer ukjent for ham.

– Gårdeier har blant annet undersøkt muligheter for installering av slukkeanlegg. Skisserte løsninger rundt dette har vært under forutsetning av at NDI inngår en ny langsiktig leiekontrakt. Gitt at DekkNor ikke ønsker dialog eller å gjøre opp sine forpliktelser, så har dette ikke vært en mulig løsning, sier Aune.

Han sier NDI over tid har vært i dialog med egne brannvernkonsulenter i tillegg til gårdeiers egne, for å iverksette tiltak som forbedrer brannsikkerheten.