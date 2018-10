Kjempenederlag for Hareide: 15 av 16 Rogaland-delegater vil beholde Solberg som statsminister

STAVANGER (VG) 15 av 16 delegater fra KrF Rogaland går imot partileder Knut Arild Hareide. De sender en sterkt blå delegasjon til partiets skjebnemøte.

– Jeg var veldig spent på forhånd og tenkte «hvordan skal dette gå», sier fylkesleder Oddny Helen Turøy til VG.

KrF-nestleder Olaug Bollestad møtte sine egne i Stavanger, på KrFs første skjebnemøte. Her i dag har Rogaland avgjort hvilke delegater de skal sende på partiets ekstraordinære landsmøte 2. november.

Der skal 190 delegater avgjøre om Erna Solberg skal felles som statsminister.

De lokale møtene er så viktige fordi om de lokale sender «røde» eller «blå» delegater, vil avgjøre hvilken side som vinner på landsmøtet. Det var knyttet stor spenning til hvor mange av de 16 delegater i Rogaland som ville bli «blå».

Resultatet ble høyere enn forventet: Hele 15 av 16.

– Jeg tror Rogaland har skjønt noe av det som har vært min argumentasjon: At vi har fått til veldig mye i den regjeringen vi har samarbeidet med budsjett om, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad.

Kun én kandidat støtter Hareide

23 personer var på forhånd innstilt som kandidater til de 15 plassene fra Rogaland. På den lista var det dobbelt så mange «blå» kandidater som «røde».

Til slutt ble bare én «rød» delegat valgt: Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

Selv om nestleder Bollestad vil gå til høyresiden, mener hun det skulle blitt valgt flere «røde» delegater.

– Hvis dere spør meg personlig, mener jeg at delegatene må representere resten av fylket sitt ønske, sier nestleder Bollestad til VG.

Sa ja til regjering med Erna Solberg

Fylkeslederen i Rogaland har på forhånd bedt Hareide avklare om han kommer til å gå av hvis han taper på landsmøtet . Det har imidlertid ikke Hareide gjort.

– Jeg håper at han avkrefter de ryktene og at han fortsetter, sier fylkesleder Turøy til VG.

At resolusjonen «ja til en ikke-sosialistisk regjering» ble nå vedtatt på fylkesårsmøtet, var et tydelig signal til Hareide fra Rogaland. Signalet om å gå til borgerlig side ble vedtatt med overveldende flertall – hele 91 stemmer av 133.

– Vi var med å sette inn Erna Solberg som statsminister. Det er det ryddigste å gå der først, sier Turøy.

