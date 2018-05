Slik skal politiet sørge for en trygg 17.mai-feiring

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

17.mai-togene blir godt passet på i år også. I natt ble busser og lastebiler plassert ut som veisperringer i flere byer. Mest av alt vil politiet at 17.mai skal bli den festdagen folk ønsker seg, uten at et forhøyet sikkerhetsnivå blir altfor synlig.

– 17.mai blir en kjempefin dag! Folk skal feire som de pleier. Det er viktig for folk og viktig for oss. Vi gjør omtrent som i fjor og da fikk vi veldig mange gode tilbakemeldinger. Noen veldig få syntes sikkerhetsnivået var skremmende, sier stabsjef Glenn Rhodén i Sør Øst Politidistrikt. Det er det tredje største politidistriktet i landet med fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud.

Blide og serviceinnstilte

- Vi har lagt stor vekt på forebyggende sikkerhetsarbeid. Det beste er om folk ikke legger merker til det. Også hos oss vil publikum se bevæpnet politi, men det er like viktig for oss å ha mannskaper ute i uniform som er sammen med folk, serviceinnstilte og blide, sier Rhodén.

Politiets planer er omtrent som i fjor, med små justeringer.

– PST har tatt ned trusselnivået litt. Men det er fortsatt et forhøyet nivå og vi har et opplegg som er nesten likt det vi hadde 17.mai i fjor. Vi vil ha en kombinasjon av bevæpnet og ubevæpnet politi. En del av den synlige tjenesten vil være ubevæpnet, men en del patruljer vil være bevæpnet. Dette gjelder i hele distriktet , det blir ingen forskjell på by og land, sier Rhodén .

Ingen spesifikk trussel

– 17.mai-opplegget er veldig likt det er i fjor. Vi har evaluert og justert noe, trusselvurderingen er litt lavere, men sikkerheten er på omtrent samme nivå, sier Morten Strand som er fungerende leder for felles operativ enhet i Oslo Politidistrikt.

Det betyr blant annet at det i Oslo vil være bevæpnet politi i gatene.

– Alle politifolk som er på jobb hos oss i morgen, vil være bevæpnet. Det er ingen spesifikk trussel rettet mot feiringen, men det er veldig mange mennesker ute og det er veldig viktig at det er trygt. Det må ligge på et sånt nivå når så mange mennesker er samlet, sier Strand.

Han vil selv være på jobb på Politihuset på festdagen.

Forbereder og forebygger

– Hva ser politibetjenter etter på 17.mai?

– Vi ser på alt fra a-å. Vi tenker terror, det er mye å følge med på, alt fra folk som har utfordringer til unormal oppførsel.

– Bil mot folkemengde er blitt et våpen de siste par årene. Hva slags utfordringer skaper det?

– Det er noe nytt og noe vi må ta hensyn til. Samtidig er svært få mennesker som har sånne tanker. Sannsynligheten for at vi får en slik aksjon her, er ikke stor, men vi må gjøre de forberedelsene vi kan, sier Strand.

Det betyr blant annet at det i løpet av natten ble plasseret tunge kjøretøyer som sperrer langs ruten til barnetoget.

– Det skjer i samarbeid med Oslo Kommune. Bilene er ikke plassert ennå, byen skal leve også natt til 17.mai. Men det er kjørt ut mange gjerder, sa Strand til VG onsdag kveld.

I Innlandet er det ekstra bemanning i byene Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Kongsvinger.

– Vi har ikke parkert busser som sperringer langs togrutene, men har litt flere folk hvis noe skulle skje. Vi ser vel etter biler som kjører der de ikke skal kjøre og folk som ikke oppfører seg som man skal gjøre på 17.mai. Det skal være en festdag, sier operasjonsleder Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt.

Punktbevæpning i Bergen

I Bergen har de tatt sikkerheten noe ned fra i fjor, fordi trusselnivået er senket.

– Våre sikkerhetstiltak i år er litt lavere enn i fjor. Vi følger den nasjonal trusselvurderingen, og trusselnivået er justert ned, sier stabsjef Gustav Landbro ved Vest politidistrikt til VG.

– Vi kommer til å ha litt sperringer, og endel bevæpnet politi, såkalt punktbevæpning. Målet er at folk skal kunne bevege seg trygt i Bergen sentrum. Vi skal være godt synlige og setter politi på plasser der det er ansamling av mennesker. Vi sperrer av endel gater, regulerer med skilt og fysiske sperring for å få barnetogene til å flyte godt, sier han.

Ikke synlige våpen i Øst

I Trondheim er også politiet klare for folkefest

– På generelt grunnlag forbereder vi oss på samme måte som til alle store arrangement, sier visepolitiminister i Trøndelag politidistrikt Marit Fostervold.

– Det er noen få av oss som vil være bevæpnet, hvis det skulle skje noe. Bortsett fra det er det ikke generelt bevæpning i forbindelse med 17. mai-feiringen, sier hun.

I fjor publiserte VG bilder fra Fredrikstad der en vei ble sperret av ved hjelp av en stor skrapebil.

Olav Unnestad, leder ved enhet for operative tjenester i Øst politidistrik t, husker bildene.

– Jeg vet ikke om akkurat det vil bli brukt i år, men vi har ikke gitt noen spesielle føringer på hva kommunen skal bidra med. De konkrete sikkerhetstiltakene går vi naturlig nok ikke inn på, men folk i Fredrikstad kan føle seg sikre på at politiet skal passe på og få folk til å føle seg sikre, sier han.

– Vil det være bevæpnet politi i Fredrikstad på 17.mai?

– Du vil ikke se synlig bevæpnet i Øst Politidistrikt på 17.mai, sier Unnestad.

Ubevæpnet i nord

I Tromsø blir det feiring uten bevæpnet politi.

– Vi har lagt planer som er omtrent som fjorårets. Vi har valgt å kjøre et sikkerhetsopplegg uten bevæpning. Det har vi valgt å gjøre på bakgrunn av PSTs siste sikkerhetsvurdering, sier Morten Pettersen, leder av felles enhet for operativ tjeneste i Troms politidistrikt.

– Settes det opp sperringer langs barnetogets rute?

– Det blir feil å gå i detalj på det. Vi har gjort vurderinger og samarbeider med kommunen om sikkerhetsnivået. Vi satser på at det blir en bra 17.mai for alle. Nå håper vi bare på bra vær, sier Pettersen.

