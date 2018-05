I RETTEN: Geir Selvik Malthe-Sørenssen hevdet blant annet å ha avslørt falske Treholt-beviser. I dag forklarer han seg i Oslo tingrett. Foto: Alf Øystein Støtvig

Malthe-Sørenssen om bedrageriet mot Harald Stabell: Trodde jeg var syk

Publisert: 28.05.18 09:55 Oppdatert: 28.05.18 11:15

INNENRIKS 2018-05-28T07:55:34Z

Geir Selvik Malthe-Sørensen sier han faktisk trodde han var syk første gangen han ba advokat Harald Stabell om penger til en operasjon. Men det var aldri snakk om å foreta noe inngrep, innrømmer eks-journalisten.

Bedrageritiltalte Geir Selvik Malthe-Sørenssen (53) erkjente straffskyld på alle punkter da saken startet mot ham i Oslo tingrett forrige uke, men det er i dag han starter på sin forklaring i Oslo tingrett.

Stikkordene i hans forklaring er nye anklager mot finansakrobaten Christer Tromsdal, trusler fra torpedoer, falske signaturer på store lån og press. Førstestatsadvokat Håvard Kampen er tydelig på at de ikke fester lit til disse forklaringene mot Tromsdal som han nå kommer med i sin frie forklaring.

Malthe-Sørenssen innledet med å si at han var ganske sliten, og at forklaringen hans kunne være noe preget av det. Med rolig stemme begynte han med pågripelsen av ham i juni 2015.

Det var først da han satt på cellen i Halden fengsel den første natten etter pågripelsen, at han faktisk følte seg trygg.

– Livet var et rot

– Det var da jeg følte jeg kunne fortelle en del om informasjon jeg hadde i saker, sier Malthe-Sørensen.

Han forklarer videre hvordan han så på dette som en anledning til å komme seg unna tilknytningen til finansakrobaten Christer Tromsdal og advokatfirmaet Hjort, som han hadde jobbet for som utreder.

Livet hans var et eneste rot på denne tiden i livet, og Malthe-Sørenssen forteller at han nå var villig til å fortelle om alt, både av trusler og press, spesielt fra Tromsdal. Han forteller om konkrete situasjoner, der han blant annet opplever å ha blitt truet med våpen av Tromsdal.

Politiet har sagt at de ikke fester lit til Malthe-Sørenssens forklaring knyttet til press fra kriminelle.

VG har vært i kontakt med Christer Tromsdals advokat, Mette Yvonne Larsen, men hun har foreløpig ingen kommentar til saken.

Malthe-Sørenssen er tiltalt for bedragerier av nær syv millioner kroner , samt fire tilfeller av dokumentforfalskning. Han har lurt advokater han har samarbeidet nært med, ekskona, sin egen svigerfar, og flere banker.

– Det er helt jævlig å lese, naturlig nok. Det gjør fryktelig vondt å se hva man faktisk har vært med på å gjøre, sa Malthe-Sørenssen da han i et intervju med TV2 tidligere i vinter skulle prøve å forklare hvorfor han har gjort det han har gjort.

I retten sier han at han frem til 2012 kun hadde to trafikkbøter.

– Det er vanskelig for meg i dag å forstå hvordan jeg har havnet i den situasjonen jeg har havnet i. Det er noe jeg har snakket med mine psykologer om, forklarer Malthe-Sørenssen i retten.

Malthe-Sørenssens lureri og bedrageri ble for alvor kjent for offentligheten da VG vinteren 2016 gjennom flere saker avslørte hvordan han sammen med en svensk bruktbilselger hadde gitt seg ut for å sitte inne med viktig informasjon i flere saker. Blant annet lurte han Arne Treholt og Harald Stabell til å tro at han satt inne med viktige beviser i Treholt-saken. Politiet etterforsker fortsatt disse sakene hvor han risikerer å bli tiltalt for å ha fabrikkert falske beviser.

VG-avsløringen: Treholt-bløffen

Sa til Stabell at han var syk

Malthe-Sørenssen har også erkjent å ha svindlet advokat Harald Stabell for penger, som han sa at skulle brukes på behandling.

– Da jeg lurte Harald Stabell, var jeg overbevist om at jeg var syk. Jeg trodde selv på at jeg hadde en utvekst i hodet. Intensjonen var å bruke de pengene på en operasjon. Jeg hadde googlet masse på nettet, om hvor farlig dette kunne være, og jeg ble nok sykere av å gjøre det.

– Poenget var uansett at jeg ikke brukte pengene på det jeg sa jeg skulle bruke dem til, innrømmer Malthe-Sørenssen.

Dommeren spør så om det var planlagt noen operasjon. Malthe-Sørenssen innrømmer at noen operasjon aldri kom på tale.

– Hva var begrunnelsen du brukte overfor Stabell, ville dommeren vite?

– Jeg sa at jeg var syk, jeg sa jeg var redd, og at jeg måtte til utlandet, svarer Malthe-Sørenssen.

– Oppsøkt av kriminelle

Hans forsvarer, Trygve Staff, har vært tydelig på at noe av forklaringen på at hans klient har gjort det han har gjort skyldes press fra andre kriminelle, blant annet Christer Tromsdal.

I retten forklarer Malthe-Sørenssen hvordan han har blitt oppsøkt av ukjente kriminelle som har kjørt forbi ham og hilst fra Tromsdal, når han har hentet datteren sin i barnehagen.

– Da dette skjedde ble jeg fryktelig redd.

Han anklager Tromsdal for å ha kommet med grove trusler mot familien hans. I det store og det hele er det presset fra Tromsdal som er mye av Malthe-Sørenssens angivelige grunn til å havnet i trøbbel og økonomisk hengemyr. Blant annet mener han at noen av de store lånene han har tatt opp, er på grunn av press fra Tromsdal. Falske signaturer og trusler er del av Malthe-Sørenssens forklaring her.

Truet med kniv

Malthe-Sørenssen snakker om hvordan han sier han sliter med kronologi, men forteller at han etter hvert hvordan han i 2013–2014 blir en slags sjåfør for Tromsdal. Han blir introdusert for en verden av kriminalitet i Oslos underverden.

Det vondeste han har opplevd var da han angivelig møtte en fyr som truet ham med kniv mot halsen.

Det var først da Malthe-Sørenssen ba for sitt liv, og sa at han var en venn av Christer Tromsdal, at denne ukjente kriminelle skikkelsen skal ha ringt Tromsdal og sjekket.

– Han ringte Tromsdal, la på, og strammet grepet enda hardere før han kastet meg ut.

– Jeg trodde på dette tidspunktet at det var over, sier Malthe-Sørenssen.

Han sier det var denne opplevelsen som gjorde at han mistet all motstandskraft mot Tromsdal.

– Jeg var så sliten på det tidspunktet at jeg jeg nærmest hadde sluttet å protestere. Jeg så ingen annen utvei enn å gjøre det han ba meg om, sier Malthe-Sørenssen, om Tromsdal.

– «Hvorfor fortalte han ikke noe», spør han seg selv retorisk.

– Jeg var redd. Dersom jeg hadde fortalt det til kona, ville hun gått til politiet. Det gjorde meg redd, sier Malthe-Sørenssen.

– Vi får høre om en tidligere ustraffet mann som begynner å gjøre gale ting med penger. Det har selvfølgelig en grunn. Vi vil få høre om forhold i hans liv som innebærer en livskrise. Vi får høre om Tromsdal og miljøet rundt ham og om trusler og påvirkning derfra, sa han videre da saken startet fredag.

Påtalemyndigheten ved førstestatsadvokat Håvard Kampen, har vært skeptisk til Geir Selvik Malthe-Sørenssen historier om press fra kriminelle.

– Vi har liten tiltro til hans forklaring her. Tidspunktene for når han skal ha blitt truet, stemmer ikke overens med det han er tiltalt for, sier Kampen.

Christer Tromsdal vil ikke bli kalt inn som vitne i saken.

– Vi ser ikke at han kan kaste noe lys over spørsmålet om skyld eller ikke skyld i denne saken, sier Kampen.