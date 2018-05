BEGRAVET: Her, på kirkegården Smętów Graniczner ti mil sør for Gdansk, ligger Andrzej Raniszewski i graven til venstre og Øyvind Fredriksen i graven til høyre. Bildet er tatt 18. mai. Onsdag skal Fredriksens kiste etter planen komme til Kristiansand. Foto: Jørgen Braastad

Den polske enken: – Jeg sto og gråt ved en grav som ikke var min manns

Publisert: 23.05.18 20:18

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-23T18:18:37Z

Maria Raniszewshka trodde hun hadde begravet sin mann som har jobbet i Trondheim i 16 år. Men kisten var forbyttet.

Mannen som ble gravlagt i Polen var norske Øyvind Fredriksen (57). Det fikk familien til Andrzej Raniszewski (51) først vite fire timer etter begravelsen, som fant sted 11. mai, den dagen Raniszewski skulle ha fylt 51.

– Seremonien var fin og rørende, men fire timer senere fant jeg ut at jeg sto og gråt ved en grav som ikke var min manns, sier enken Maria Raniszewshka til den polske avisen Fakt24.

Hennes mann har jobbet i byggebransjen i Trondheim i 16 år og for fire år siden flyttet også sønnen til byen for å jobbe sammen med faren. Om morgen den 24. april fant han ifølge den polske avisen faren død i sengen.

Dødsfallet var et stort sjokk for familien siden Raniszewski ikke hadde helseplager. Ifølge Fakt24 skal han ha fått et hjerteinfarkt.

Fredag ​​11. mai, på kirkegården i Smętów Graniczner, fant begravelsen av Andrzej Raniszewski sted. Det var i alle fall det familien trodde.

De forteller til Fakt24 at de ikke fikk lov til å åpne kisten før begravelsen. Dermed ble heller ikke forvekslingen oppdaget.

Noen timer etter begravelsen fikk familien beskjed om at den riktige kisten var på vei til Gdansk og tre dager senere ble Andrzej Raniszewski stedt til hvile.

To familier rammet

Onsdag opplyste familien til Øyvind Fredriksen at hans kiste er på vei til Kristiansand.

Fredriksen døde 5. mai. Kisten skulle fraktes hjem til Mandal. På Gardermoen, på vei fra Tromsø til Mandal, skjedde en tragisk forbytting: En kiste som skulle til Gdansk, ble stående igjen på flyplassen, mens kisten med Øyvind Fredriksen ble sendt til Polen. Dette skal ha skjedd torsdag forrige uke.

– Vi visste at denne familien må oppleve det samme dramaet som vi gjør. Derfor kontaktet vi dem for å berolige dem. Familiene støtter hverandre i disse vanskelige tider, sier Maria Raniszewshka til Fakt24.