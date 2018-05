SKATT TIL BESVÆR: Høyre-nestleder Bent Høie mener norske pensjonister risikerer høyere skatt med Ap og Jonas Gahr Støre. Her fra en helsedebatt i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Høie anklager Støre for å ville rappe penger fra pensjonistene

Publisert: 07.05.18 05:28

Høyre og Ap smeller sammen om skatt. Høyre-nestleder Bent Høie går i strupen på Ap-leder Jonas Gahr Støre og anklager ham for å ville ta penger fra pensjonistene.

– Landets pensjonister bør frykte skatteøkninger hvis Ap får gjennomslag for sin politikk. Vi er etter flere ulike signaler fra Arbeiderpartiet veldig i tvil om hvor de står i spørsmålet om hvor mye de vil øke skattene. Vi ønsker derfor å få klarhet i om det er det Trond Giske sier eller det Jonas Gahr Støre sier, som er Aps skattepolitiske linje, sier Høyre -nestleder og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Poenget er at de sier én ting og så gjør de noe annet. De økte skattene og avgiftene i sitt alternative budsjett før jul med nærmere ni milliarder sammenlignet med vedtatt budsjett. Når Støre nå signaliserer at de da ikke tok ut hele potensialet, så bør vi få vite hvor de vil.

Han viser til to intervjuer med Giske og Støre gjort om det samme spørsmålet.

– 1. mai gikk Støre ut og sa dette på spørsmål om skattene skal opp: «Vi har gått til valg på en moderat økning i skatteinntektene hvor de med mest kan bidra noe mer. Vi hadde et skatteopplegg for 2018 som ikke har tatt ut hele det potensialet, så får vi vurdere 2019 ut ifra den økonomiske situasjonen.»

– I november 2017 avlyste Trond Giske Aps løfte om skatteøkninger på 15 milliarder, sier Høie.

Lover å ikke øke skattenivået

– Støre sa at de med middels og lav inntekt ikke skal få skatteøkning?

– Ja, jeg ser det, men igjen må vi se på hva de gjør. I januar 2017 viste Finansdepartementet at pensjonistene med Arbeiderpartiets skatteopplegg måtte betale 1,3 milliarder mer i skatt med Arbeiderpartiet i regjering. Da er det all grunn for landets pensjonister å være bekymret, selv om Støre sier at de med lav og middels inntekt ikke skal få skatteøkninger.

– Hva kan dere love når det gjelder skatt?

– Vi kan i hvert fall love at det ikke blir økt skattenivå med denne regjeringen. I forrige periode gjennomførte regjeringen omfattende skattekutt, hvor en gjennomsnittsfamilie har fått rundt 10.000 kroner i skattelette.

– Hva med formueskatten?

– Vi vil se på muligheten for å få den redusert, fordi den rammer norske gründere og norsk eierskap.

Slår tilbake

Aps finanspolitiske talskvinne, Rigmor Aaserud, sier regjeringen virkelig kan bli med på et pensjonsløft:

– Dersom Høyre og Høie er bekymret for landets pensjonister, bør de stemme for Aps forslag om opptjening av pensjon fra første krone. Det vil være et rettferdig løft for dem som trenger det mest, men som vanlig når det gjelder ordninger som kommer vanlige folk til gode, stritter høyresiden i mot.

Hun sier deres modell ikke vil ramme pensjonister flest.

– Folk med vanlige inntekter ville ikke fått mer å betale i skatt med Aps opplegg. 94 prosent av pensjonistene ville fått lavere inntektsskatt med vårt opplegg, de med store formuer ville fått noe mer formueskatt. Høyre mener de som har store formuer og høye inntekter bør bidra mindre til fellesskapet. Ap mener disse kan betale noe mer for å finansiere flere lærere og flere ansatte i eldreomsorgen. Det er et klart skille mellom Høyre og Ap, sier hun.

