PÅ HØRING: Akuttleger innledet høringen om luftambulansetjenesten i Stortinget torsdag. F.v.: Avdelingsoverlege Frode Sørensen (Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN), Terje Strand, klinikkleder, Oslo Universitetssykehus, klinikkoverlege Mads Gilbert (UNN) og seksjonsoverlege Bård Rannestad (UNN). Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Flertall på Stortinget: Vil utrede statlig luftambulanse

Publisert: 24.05.18 21:48

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-24T19:48:08Z

Et flertall av partiene på Stortinget sier nå at de vil ha utredet statlig drift av luftambulansetjenesten for fremtiden. Dermed kan det være siste gang ambulanseflyene gikk ut på anbud.

– Uansett utfall av den akutte saken, vil jeg ha en utredning av om det offentlige skal ta et større ansvar. Nå er det skapt så mye usikkerhet at vi må se oss om etter andre løsninger på lang sikt, sier Olaug Bollestad (KrF) til VG.

Hun er leder av Helsekomiteen på Stortinget, og KrF er på vippen i spørsmålet om Stortinget skal pålegge regjeringen å annullere kontrakten om fem års drift som luftambulanseselskapet Babcock har fått.

Etter torsdagens høring i Stortinget om luftambulanse-krisen , får hun støtte for dette også fra regjeringspartiet Høyre:

– Jeg er enig i at det kan være bra med en slik utredning, sier Sveinung Stensland, Høyres helsepolitiske talsperson til VG.

Risikoutsatt

I 2015 foreslo det regjeringsoppnevnte Akuttutvalget at spørsmålet om offentlig drift at luftambulansetjenesten måtte utredes nærmere.

Det skulle vise seg at utvalget var svært fremsynt i sin analyse:

«Det er en fare for at operatørbytte ved inngåelse av nye kontrakter bryter en god samhandling som er opparbeidet mellom operatør og helseforetak gjennom flere år. Luftambulansetjenesten er risikoutsatt, og denne samhandlingen er en forutsetning for en sikker gjennomføring av oppdragene», skrev utvalget sin rapport til helseminister Bent Høie.

Men denne utredningen ble ikke gjennomført før ambulansefly-tjenesten gikk ut på anbud året etter, og endte altså med at Lufttransport tapte kontrakten og Babcock skal overta 1.juli neste år.

I 2016 sendte Norsk Flygerforbundet også et notat til Helse- og omsorgsdepartementet, der de advarer mot å kjøre anbudsrunden uten virksomhetsoverdragelse for å «sikre kontinuitet og forhindre en masseflukt av flygere med operativ erfaring». Helse- og omsorgsdepartementet sendte det videre til styret i Luftambulansetjenesten HF for vurdering.

– Vi fikk den, og svaret mitt var at vi gikk en runde på det internt i prosjektet, koblet inn jurist, og fikk veldig klare advarsler mot å legge inn virksomhetsoverdragelse som en del av konkurransen fordi det kunne bryte med EØS-regelverk, sier Øyvind Juell i Luftanbulansetjenesten HF.

Kan bli annullert

Også Ap, SV og Sp har sagt at de støtter forslaget om at statlig drift må utredes, og det ligger inne i forslaget fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om å annullere kontrakten med Babcock.

– Allerede i januar 2016 ba Stortinget om en slik utredning. Det har ikke helseministeren fulgt opp, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Olaug Bollestad sier at hun også vil ha en vurdering om ideelle aktører, som stiftelsen Norsk Luftambulanse, kan gjøre det bedre enn private selskaper.

Men hun vil fortsatt ikke avsløre hva KrF mener om mulig annullering av dagens kontrakt:

– Jeg vil gi mitt råd til KrFs stortingsgruppe først, sier Bollestad.