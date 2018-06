NRK-journalistene demonstrerte utenfor radioresepsjonen på Marienlyst 22. mai. Streikegeneral Jarle Roheim Håkonsen ledet demonstrasjonen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NRK sparte over 20 millioner på journaliststreiken

Publisert: 04.06.18 22:02 Oppdatert: 04.06.18 22:13

NRK sparte 4 millioner kroner i lønnskostnader daglig under den åtte dager lange journaliststreiken i mai.

Økonomidirektør Andreas Norvik sier til Kampanje at NRK sparte 20–25 millioner kroner netto under streiken. Det tilsvarer nesten hele lønnsbesparelsen.

– Slik det ser ut nå, har ikke NRK tapt penger på streiken. Ser du på TV-seingen og posisjonen til NRK, så har man tapt mye, men hva det utgjør i kroner og øre er ikke mulig å regne på. Posisjonen er svekket, men vi har en ambisjon om å komme oss opp igjen, sier Norvik til Kampanje.

Han har brukt de siste ukene på å sammenstille et bilde av de totale kostnadene ved streiken. De begrenset seg til under fem millioner kroner i programkjøp for å fylle NRKs flater med innhold mens journalistene streiket.

Han sier statskanalen vil komme til å trenge hver eneste sparte krone.

– Skal vi klare å levere på oppdraget vi er satt til i den krevende konkurransen vi står overfor, kommer vi til å trenge hver krone. Netflix brukte åtte milliarder dollar bare i fjor på underholdning og drama, påpeker økonomidirektøren.