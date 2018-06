MÅNAFOSSEN: Fossen er Rogalands største og fallet er på over 90 meter. Foto: Torkild, Wikimedia Commons

Person skal ha falt ned i over 90 meter høy foss

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 09.06.18 15:27 Oppdatert: 09.06.18 16:18

INNENRIKS 2018-06-09T13:27:09Z

Fallet skal ha vært på 10–12 meter. Politiet opplyser at personen henger i en fjellskrent ved Månafossen i Rogaland og at det er svært vanskelig å komme ned til vedkommende.

Politiet opplyser at et Sea King-redningshelikopter med alpin redningsgruppe er på stedet.

– Siste status er at nødetatene er på stedet og at vedkommende henger i en fjellskrent. Mannskapene sier at det kan bli en risikofylt redningsaksjon å hente vedkommende ut. Nå står det mellom Sea King med redningsmann eller at den alpine klatregruppen tar seg ned, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt til VG.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge deltar i koordineringen av redningsaksjonen.

– Vi fikk beskjed om at en person som var ved Månafossen skled og falt ca. 10 meter ned en skrent, sier Siv Namork, redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til VG.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent. Ulykken skjedde ved Månafossen i Gjesdal kommune i Rogaland.

– Personen ligger veldig utilgjengelig til, men det er mange vitner som observerer på stedet og det er mange som har sett hva som har skjedd, sier Namork.

Politiet fikk første melding om fallet 14.58.

Fossen skal ha et fritt fall på 90 meter og skal være den høyeste fossen i Rogaland og er et populært turistmål.

Saken oppdateres.