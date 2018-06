Flere skogbranner i Buskerud etter lyn og torden

Publisert: 10.06.18 17:38

INNENRIKS 2018-06-10T15:38:20Z

Lyn og torden har gitt mye arbeid for brannvesenet i Buskerud som har rykket ut på flere skogbranner.

– Det har vært ganske hektisk i vårt distrikt, sier Glenn-Espen Kustner, vaktleder Vestviken 110 sentralen, til VG.

Melding om brann på Sokna og Gol

Han opplyser at det er kommet melding om en brann på Sokna.

-- Ved Vælsvannet er det nå åtte mål som brenner og ett mål brenner på Uggeflaget, sier Kustner til VG klokken 1810.

Det er også sendt brannmannskaper til Gol på en skogbrann ved Dugurdsnatten rett før for Gol sentrum.

- - Er det fare for bebyggelsen?

-- Nei, det er kun skog i dette området.

Brannvesenet i Flå har også rykket ut på en melding om skogbrann i Bjørnsbråten.

500 kvadratmeter brent i Modum

Kustner forteller at tordenværet har herjet i nordre deler av Buskerud og at det ved 17-tiden fortsatt går over Gol og Nesbyen.

– I fjellområdet fra Nore og Uvdal og over Golsfjellet mot Hemsedal er vi plaget med tordenvær og for noen timer siden var det mye i Ringerike, Sigdal og Modum. I den forbindelse har vi hatt brannvesenet ute på mange meldinger om røyk etter lynnedslag, sier Kustner.

Han forteller at skogbrannflyet fra Ringerike flyklubb har vært på vingene siden klokken 1115.

– De hjelper oss å lokalisere brannene og har hatt mer enn nok å gjøre, sier vaktlederen ved Vestviken 110 sentralen.