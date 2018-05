I SUS OG DUS: Her kommer Johannes Flø (41) ut av en bygning i Newport på USAs østkyst der han eier flere enheter. De siste årene har den tidligere bedrageridømte 41-åringen levd et liv i amerikansk luksus, omgitt av filmkjendiser og politikerprofiler. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bush-rådgiver venter på penger fra Johannes Flø: - En betydelig sum er fortsatt ikke betalt

Publisert: 19.05.18 20:53

INNENRIKS 2018-05-19T18:53:32Z

Den kjente Miami-advokaten Al Cardenas, som har ledet pengeinnsamlinger for Jeb Bush, har tatt oppdrag for nordmannen Johannes Flø. Til VG sier advokaten at han fortsatt venter på betaling.

I reklamemateriell Johannes Flø har sendt ut om sine selskaper, er en kjent advokat i Miami oppført som styreleder. Advokaten avviser å hatt noen rolle i selskapene.

Advokaten opplyser at hans advokatfirma bare har mottatt salær fra Flø for det arbeidet de har gjort for ham som hans prosessfullmektig.

– En betydelig sum er fortsatt ikke betalt, skriver advokaten til VG.

I forrige uke kunne VG fortelle hvordan Johannes Flø har levd et liv i luksus etter at han utvandret til USA i 2013.

Nordmannen var mistenkt for grovt heleri, etter at Frogner-enken Grace Hesselberg Meyer (94) ble svindlet for 17,1 millioner. Han nekter selv for å ha vært involvert i svindelen – og saken ble henlagt av politiet.

Al Cardenas jobber som advokat i Miami, har hatt flere toppverv i det republikanske partiet og har tidligere vært omtalt som en av Washingtons topp-lobbyister.

I 2016 var advokaten seniorrådgiver og pengeinnsamler for Jeb Bush (65) sitt forsøk på å bli Republikanernes presidentkandidat.

Dokumenter VG har tilgang til, viser at Al Cardenas angivelig skulle ha 25 prosents eierandel i Fløs selskap “The fast and serious”. Steven Seagal, skuespilleren med steinansiktet, kjent fra en rekke actionfilmer på 90-tallet, hadde også angivelig en eierandel i selskapet.

Dette selskapet skulle ifølge Flø skaffe rettighetene til å selge den italienske luksus-merkevaren Tonino Lamborghini. Planen var å selge både Lamborghini Vodka og energidrikken Lamborghini, ifølge et prospekt fra Flø.

Selskapet skulle også selge møbler, klær, sko og andre luksusartikler i Russland, De Arabiske Emirater og USA, het det.

Takket russisk visestatsminister

Høsten 2013 reiste Flø og hans verdensberømte forretningsforbindelse Steven Segal til Italia for å møte Lamborghini-arvingene i Bologna.

I Moskva møtte de Russlands mektige visestatsminister Dmitry Rogozin. Møtet ble satt opp av Steven Seagal, går det frem av et takkebrev Al Cardenas skrev til den russiske topp-politikeren etter besøket - et brev VG har kopi av.

– Jeg kjenner ikke alle detaljene

Al Cardenas avviser på det mest bestemte å ha noe kjennskap til dette.

– Jeg eier ikke noe firma, eiendom eller har andre interesser med denne klienten, skriver Al Cardenas.

– Er du blitt rundlurt i denne saken?

– Jeg kjenner ikke alle detaljene til å kunne konkludere med det. Det jeg vet er at klienten dukket opp med en imponerende presentasjon for å skaffe en lisens for Lamborghini i USA, derfor navnet ”Fast and Serious”. Så var det tilsynelatende en mulighet til å skaffe Stephen Segals filmrettigheter, skriver Al Cardenas til VG, og legger til:

– Såvidt jeg vet fikk ingen av prosjektene nok finansiering til å ta av.

Og vårt firma satt igjen med et betydelig utestående beløp for vårt juridiske arbeid, skriver Al Cardenas til VG.



– Tydeligvis hacket

VG har lagt frem uttalelsene fra Bush-rådgiveren for Johannes Flø. Han svarer:

“Vedrørende selskapsinformasjon i USA er dette konfidensiell informasjon, det er også dokumenter som tydeligvis er hacket ulovlig eller mottatt ulovlig som tilhører selskap i USA. Utgivelse eller distribusjon av innhold i denne informasjonen er beskyttet og eventuell distribusjon eller kommunikasjon av dette er straffbart i USA.”

Han har tidligere kategorisk avvist å ha vært involvert i svindelen av den rike Frogner-enken Grace Hesselberg-Meyer.