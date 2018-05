Her gikk oljen: Seks timer fra Ryen til Sørenga

Publisert: 31.05.18 22:22

INNENRIKS 2018-05-31T20:22:48Z

Oljeutslipps-skandalen i Oslo skjedde mange kilometer inn på land, ved det trafikkerte Ryenkrysset. VG har fulgt oljens utrolige ferd ned fjellet til Alnaelven og videre til Sørenga og videre ut i Oslofjorden.

Selskapene som var leid inn for å foreta tømmingen av den gamle nedgravde oljetanken, startet utpumpingen klokken 09.00 ifølge Sporveiens opplysninger.

Drøye seks timer senere gikk alarmen da den ramme lukten av gammel fyringsolje rev i nesen på hundrevis av glade badende på Sørenga .

To selskaper leid inn

Onsdag ettermiddag hadde Oslo sporveier leid inn hjelp for å fjerne den gamle oljen.

– I forbindelse med sanering av et oljefyr på t-baneanlegget på Ryen, skulle det tappes ned olje i tankene. For å gjøre det, leide vi inn spesialister. I den operasjonen skjedde det en lekkasje som førte til at fyringsolje ble lekket til overvannssystemet, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien til VG.

Det var to selskaper som ble leid inn, rørteknikere fra selskapet TT-Teknikk, og eksperter på oljeavfall fra Norsk Spesialolje AS. Prosessen besto i at den gamle fyringsoljen skulle pumpes over på tankbiler og fraktes bort.

Rant ut

– Det er nesten ikke til å tro at de som utførte oppdraget ikke oppdaget at tankbilen som skulle fjerne oljen, ikke ble fylt opp, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Overvannssystemet er et omfattende rørsystem, som er laget for å ta av det verste regnværet, for å forebygge oversvømmelser.

Olje lekket ut i overvannssystemet og ble ført nedover fjellet fra Ryen til nedsiden av Galgeberg.

Øst for industriområdet i Enebakkveien 69 fant VG torsdag ettermiddag fire mann i full jobb med å rense vannet for olje.

– Det er her overvannet renner ut i Alnaelven, sier Ole Trønningsdal og peker ned mot det åpne elveløpet 20 meter borte. Han jobber i selskapet X-VAC, som er leid inn for å fjerne oljen fra overvannet.

– Slik hindrer vi at det kommer mer olje ut i elven. Men nå som tilsiget av olje er stanset på Ryen, så begynner det å bli veldig lite olje som kommer hit, sier han.

Han viser oss en av kummene ned til overvannet klokken 13.00 torsdag. Vi ser et tynt lag med oljefilm og det lukter kraftig olje.

Strømmet ut i Alna

Før han og selskapene ble satt til å stanse oljen, strømmet den i frie strømmer gjennom overvannsanlegget, ut i Alnaelven og videre ned til de mange tusen som var på Sørenga og badet og koste seg onsdag kveld.

Alarmen gikk og badegjestene ble bedt om å komme seg på land.

Torsdag morgen viste prøvene som mye olje i vannet langt ut i fjorden, og det ble innført badeforbud på Bleikøya og Hovedøya.

På en pressekonferanse torsdag, viste det seg at Sporveiens informasjoner om hvor mye olje som ble lekket ut - i følge Sporveien 20.000 liter - ble kraftig bestridt av Oslo brannvesen.

Han sier de i hele dag har forsøkt å få svar på hva som skjedde da oljen begynte å lekke.

– Jeg har fått opplyst fra Sporveien at de for 14 dager siden forsøkte å tømme tanken, men ikke fikk det til. I går prøvde de å trykksette tanken og det gikk galt. Det er meget alvorlig, sier Hauge.