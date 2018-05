MER SOMMER KOMMER: Mai-sommeren fortsetter inn i juni, og torsdag kan bli like varm som onsdag. Her fra overfylte Sørenga i Oslo onsdag. Neste helg kommer det enda mer ekstremvarme, mener meteorologen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Den ekstreme hetebølgen fortsetter – kan bli like varmt i dag

Publisert: 31.05.18 08:48 Oppdatert: 31.05.18 09:12

INNENRIKS 2018-05-31T06:48:56Z

Begynner du å venne deg til den ekstreme varmen? Det er bra, for den gir seg ikke med det første. Torsdag kan bli like varm i Sør-Norge, mens varmen går ett knepp ned fredag.

Onsdag falt varmerekordene over hele Sør-Norge, og det ble satt en knusende ny norsk maksimumsrekord for mai med 32,4 grader i Etne, Sunnhordland .

Sjekk været på Pent.no

Ekstremt

– Det er helt innafor å bruke ordet ekstremt om den situasjonen vi har nå, sier meteorolog Roar Teigen i StormGeo .

– At varmerekorder slås med en tidel eller to, er ikke uvanlig, men når de slås med hele grader, har vi en eksepsjonell situasjon.

Han mener at det ikke er selve er den stabile forekomsten av høytrykk over Sør-Norge som er det uvanlige:

– Mai er normalt den tørreste måneden i året. Det er vanlig at det er tørt og at det er høytrykkspreget denne måneden. Men det ekstreme er den varme luften som er ført nordover til våre områder. Dette skyldes lavtrykk som over tid har ligget over typisk Spania og sørlige Europa og som har ført store varme luftmasser nordover Kontinentet og til våre områder. Dette har skjedd over tid, og det ser ut som om det stadig fylles på med mer varm luft fra sør mens den gamle luften kjøles av her nord.

Kaldt i Spania

– Her i Spania er det så kaldt og det blåser. Flere i vårt følge har blitt forkjølet. Vi har vært her i tjue år, og aldri opplevd noe slikt, sier VG-fotograf Geir Olsen, som ferierer like utenfor Marbella på Costa del Sol.

Tirsdag var han på tur til vanligvis kokvarme vakre Ronda - en times biltur inn i landet - og måtte hente ekstra klær i bilen.

– Folk var kalde - ikke forberedt på kulden, det var kanskje ikke mer enn 15 grader.Folk her sier at dette er helt unormalt, forteller han.

Sludd i Tromsø

Mens Nord-Norge preges av flere våte og meget kalde lavtrykk som seiler inn fra Arktis og Barentshavet, ser han ingen grunnleggende omlegging av værsystemet i Sør-Norge de kommende ti dagene.

– Vi ser at Nord-Norge får inn ett lavtrykk mandag som kan gi sludd langt ned i lavlandet i Tromsø i alle fall den dagen.

På Vestlandet kan en svak vind fra havet gjøre at temperaturen faller ett knepp fredag – vi snakker om maximum ned fra type 31 grader til 25–26. Men fortsatt vil indre strøk som Voss neppe merke dette.

Ny boost neste uke

– Den gode varmen vil fortsette, muligens på et litt lavere nivå ut over i neste uke, men det er bare lokale ettermiddagsbyger som vil påvirke temperaturene vesentlig. Og mot neste helg, torsdag-fredag, ser det ut til at det går mot en ny boost i temperaturene opp om 30-tallet, sier Teigen.

Han arbeider med langtidsvarsel for energibransjen, som lager varsler inntil 45 dager fram i tid. Hans beste tips er at det vil skje en endring i værsystemet en gang mellom 10. og 15. juni.

– Da nærmer vi oss jo også skoleslutt, humrer han.

– Det er ikke sikkert det blir en veldig endring, men vi går trolig mot et mer ustabilt vær, sier Roar Teigen.