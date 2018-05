VARMT: Ledelsen bestemte seg for å stenge deler av skolen på grunn av varmen. Foto: Fredrikstad Kommune

Skole måtte avslutte eksamen på grunn av varmen

Publisert: 30.05.18 14:47 Oppdatert: 30.05.18 15:32

INNENRIKS 2018-05-30T12:47:13Z

Ledelsen ved Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad valgte i ettermiddag å stenge deler av skolen på grunn av varmen og dårlig luftkvalitet, skriver Fredriksstad Blad.

Foreldrene fikk beskjeden i tolvtiden onsdag. Rektor ved skolen, Monica Häckert bekrefter overfor Fredriksstad Blad at ledelsen måtte stenge deler av skolen.

Skolen ble stengt midt under eksamen for skolens tiendeklassinger.

– Vi har et dårlig ventilasjonsanlegg som vi har ventet på å få byttet ut. I dag gikk det ikke lenger. I et av rommene var det 30 grader, og i andre var det enda varmere. Verneombudet mente at det var uforsvarlig for lærerne å undervise, sier Häckert til VG.

Varmen skal fortsette

Hetebølgen som har herjet i store deler av landet ser ikke ut til å ta slutt med det første, men det skal bli noe mildere over helgen.

Häckert forteller at det har vært vanskelig hele denne varmeperioden, men at det i dag ble for mye.

– De to neste dagene skal det være alternativt undervisningsopplegg. Til uken er det meldt rundt 20 grader. Det skal vi tåle, men det toppet seg i dag, sier hun.

Kan bli varmerekord i Oslo og Bergen

Både i Oslo og Bergen kan det bli gjort rekordmålinger for mai. Hvis temperaturen i Oslo vipper 29,9 grader, blir rekorden fra 27. mai 1889 knust.

Hvis det imidlertid blir varmere enn 29,8 grader i Bergen, blir rekorden fra forrige søndag slått.

– Prognosene antyder at hvis rekordene skal slås, skjer det i dag eller i morgen. Det er svært små marginer, sier vakthavende meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo.