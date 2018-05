TILTALT: Bergenseren Eirik Vad (37). Foto: VG-TIPSER

Tiltalt for drapsforsøk etter neddoping: Var aldri bekymret for offerets helse

Publisert: 24.05.18 13:12 Oppdatert: 24.05.18 13:24

INNENRIKS 2018-05-24T11:12:32Z

OSLO TINGRETT (VG) Politiet mener de berget livet til en oslomann (52) da de tok seg inn i leiligheten hans og pågrep Eirik Vad (37) og Marius Groth (35). I retten forklarer Vad at de bare skulle dope ned mannen slik at de kunne få tilgang til nettbanken hans.

En måned etter at Paul Simmons ble funnet livløs på et rom på Comfort Hotel Børsparken i Oslo sentrum, ble Eirik Vad (37) og Marius Groth 835) pågrepet av politispanere 9. mars 2015.

Spanerne hadde fulgt de to mennenes bevegelser ettersom politiet på dette tidspunktet hadde innledet en hemmelig drapsetterforskning. Klokken 22.30 bestemte de seg for å gå inn, og selv mener politiet dette reddet oslomannen liv.

Påtalemyndigheten om hendelsen: Forsøkte å drepe med bursdagsdrink

Eirik Vad forklarer i retten at han og Marius Groth sammen planla å bedra mannen, og at det var derfor de var hjemme hos ham denne kvelden.

– Vi hadde tenkt å rane ham, det var det som var formålet med dette her, forklarer Vad.

Ifølge tiltalen forledet de to kameratene mannen il å innta de beroligende midlene Xanor og Rivotril før de deretter kjølte ham ned slik at han mistet bevisstheten.

Ville inn i nettbanken

Eirik Vad sier at han har god kjennskap til stoffene i drinken som mannen ble servert.

– Det er beroligende tabletter som jeg har lang erfaring med, sier Vad.

Han forteller videre at mannen etter hvert sovnet av drinken.

– Vi skulle bare gjøre ham beroliget, slik at vi kunne få tak i informasjon til å logge inn i nettbanken hans, sier Vad og forklarer at de lette rundt i huset.

– Jeg tror vi begynte i stuen hvor han hadde PC-en sin. Vi lette på de mest logiske stedene hvor man har slike ting. På soverommet, i en nattbordsskuff for eksempel. Men vi fant ingenting vi kunne bruke til å logge på nettbanken hans.

I retten viser statsadvokaten frem en lapp som politiet fant hjemme hos den fornærmede mannen. Der det er tegnet opp et tastatur med tall likt de som finnes på kortterminaler og i minibanken.

– Det skulle bidra til å få pinkoden til VISA-kortet hans. Men det var Innloggingen til nettbanken var det primære. Å få tilgang til kontoen hans der han hadde 800.000, sier Vad.

Ifølge Vad var planen at pengene skulle pengene fordeles likt mellom ham og Groth.

– Vi hadde diskutert at vi ikke skulle ta alle pengene, det var ikke nødvendig. Taktisk sett var det en bedre løsning å unngå at han ble desperat fordi han ikke har noen penger på kontoen sin, sier Vad.

– Var aldri bekymret for hans helse

Videre forklarer Vad at han aldri var bekymret for livet til Oslomannen da han sovnet. For å få ham til å respondere brukte de tiltalt kaldt vann og is på mannens overkropp, forklarer han.

– Han ble mer og mer kvikk, og vi fikk mer og mer liv i ham.

Påtalemyndigheten tror ikke at Groth og Vad planla å forsøke å drepe mannen med viten og vilje.

I sitt innledningsforedrag sa aktor Cecilie Schløsser-Møller at de mener de tiltalte handlet med såkalt «sannsynlighetsforsett» eller «eventuelt forsett». Dette er de to laveste gradene på forsettskalaen før uaktsomhet som skyldkrav trer i kraft.

– Hva ville skjedd dersom politiet ikke hadde grepet inn? spør aktor.

– Målet var å vekke ham. Det er vanskelig å svare på, men vi så aldri noen grunn til å være bekymret for hans helse.

– Hvor lenge ville dere fortsatt med is og vann om politiet ikke hadde grepet inn?

– Målet var å vekke ham opp. Vi så heller aldri noen grunn til å være bekymret for hans helse.

– Hva ville skjedd hvis dere hadde fortsatt med is og vann?

– Jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at han eventuelt hadde våknet opp.

– Og hvis han ikke hadde våknet?

– Formålet var å vekke ham. Hvis han ikke hadde våknet hadde vi nok latt ham sove det av seg.

