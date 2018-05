OVERSVØMT: Slik så det ut i Elverum fredag. Vannstanden her er nå på vei nedover. Foto: Torstein Bøe

Over det verste, men noen steder stiger fortsatt vannet

Publisert: 13.05.18 07:47

Flommen har kulminert på stedene hvor den har vært verst. Nå øker den i de nedre delene av vassdragene. Dette gjelder spesielt Mjøsa, Glomma nedenfor Elverum og i Drammensvassdraget.

Siste statusoppdatering fra NVE forteller at flommen som har herjet på store deler av Østlandet de siste dagene nå har nådd sin topp i de øvre delene av vassdragene. I de nedre delene øker den fortsatt.

– Vannføringen øker i Glomma sør for Øyeren og har nådd gult nivå der. Vi har utstedt flomvarsel på oransje nivå for søndag for Glomma fra Øyeren til utløpet, sier Anne Fleig, hydrolog i NVE lørdag kveld, på varsom.no .

Vannstanden i Mjøsa og Øyeren er forventet å fortsette å stige utover i neste uke.

Fleig sier det er viktig å flytte og sikre verdier, nå også langs nederste del av Glomma.

I Kongsvinger ble et bofellesskap evakuert lørdag:

