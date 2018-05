STOR SAK: Driften av butikkene i Lime-kjeden har i flere år vært i politiets søkelys. Her fra 2014, da politiet utførte en aksjon mot flere av kjedens butikker. Foto: Patrick da Silva Sæther

Razzia i Norgesgruppens lokaler, to ledere siktet i Lime-saken

Publisert: 14.05.18 17:36 Oppdatert: 14.05.18 18:43

To ledere ansatt i Kjøpmannshuset er siktet av politiet. Siktelsen omhandler påstand om medvirkning til straffbare forhold.

Det var i dag tidlig at politiet ransaket Norgesgruppens hovedkvarter, og siktet to ledere i Kjøpmannshuset, som er eid av Norgesgruppen.

– Vi foretok en større innhenting av elektronisk materiale som ligger lagret på Norgesgruppens servere. Dette er materiale som må gjennomgås grundig, og sees i sammenheng med det betydelige beslaget vi allerede har i Lime-komplekset, sier politiadvokat Andreas Lund til VG.

– Store aktører et særlig ansvar

Samtidig som razziaen ble to personer siktet. Ifølge Dagens Næringsliv er de siktet for medvirkning til falsk forklaring til offentlig myndighet, medvirkning til dokumentforfalskning og hvitvasking.

– Vi mener det er sansynlig at disse to mennene kjente til flere av de kriminelle elementene ved driften av Lime-kjeden i perioden 2006 til 2012. Vi mener at store aktører har et særlig ansvar for å sørge for at parter driver lovlig. Denne etterforskningen viser at kjøpmenn som ikke driver lovlig er avhenging av samarbeid med andre for at butikkvirksomheten skal gå rundt, sier Lund videre.

Skal ha samarbeidet med politiet

I en pressemelding skriver Norgesgruppen av de stiller seg uforstående til å ha begått kriminalle handlinger. Ifølge Norgesgruppen skal de to i flere år ha samarbeidet med politiet for å bidra til etterforskningen i Lime-saken. Nå er de altså selv siktet.

Det har vært mange rettsaker rundt driften av butikkene i Lime-kjeden. I 2016 var det en rettssak mot brødrene som drev kjeden , og det var under denne det kom opplysninger som politiet valgte å etterforske, og som nå har ført fram til razziaen og siktelsen.

– Rettssaken i 2016 handlet om menneskehandel, og den er litt på siden av denne nye saken. Men det var forklaringer fra de tiltalte i den saken som gikk på hva andre samarbeidspartnere av kjeden ar kjent med, som gjorde at vi valgte å gå videre med det, sier Lund., som ønsker å presisere at de to lederne i Kjøpmannshuset er siktet, ikke tiltalt.

