BADELIV: Sjøtemperaturene i Sør-Norge ligger nå godt over 20 grader flere steder. Dette bildet er tatt i Etne i Hordaland onsdag kveld, da det ble satt ny norsk mai-rekord med en luftttemperatur på hele 32,7 grader. Foto: Svein Egil Økland

Hopp i havet! Nesten like varmt i sjøen som i lufta

Publisert: 02.06.18 12:35

INNENRIKS 2018-06-02T10:35:45Z

Badeplasser over hele Sør-Norge melder om sjøtemperaturer på godt over 20 grader. Flere steder er det nå like varmt i sjøen som i lufta.

– Det er veldig varmt vann i sjøen nå for å være så tidlig på året. Vanligvis får vi ikke så høye temperaturer før på sensommeren, sier vakthavende meteorolog Mette Skjerdal ved Vervarslinga på Vestlandet til VG.

Aller varmest vann er registrert på Kalvøya og Storøyodden i Bærum kommune. Begge steder ble det målt 24 grader i vannet klokken 15.00 fredag ettermiddag. Deretter fulgte Øiungen i Hedmark, Holseter i Hedmark og Skjellvika i Sandefjord, alle med 23 grader.

Skjerdal sier at det er de høye lufttemperaturene som påvirker sjøtemperaturen.

– 24 grader i vannet i mai er slett ikke vanlig. Varmest er det inne i fjordene, men til og med havet rundt Sør-Norge begynner å varmes opp nå. I indre Skagerrak har vi nå over 20 grader i vannet, sier Skjerdal.

Ogntjønna i Namsos i Nord-Trøndelag rapporterte torsdag kveld om en badetemperatur på 18 grader. I lufta var det 17 grader.

På Omlidstranda Camping i Nevlunghavn var det fredag kveld 21 grader i vannet, og 22 grader i lufta. Fredag morgen ble det målt 18 grader i lufta, og 20 i sjøen.

Heidi Halvorsen i resepsjonen på Omlidstranda Camping sier at finværet trekker mange gjester.

– Vi har fullt hus, og mange mange har badet i dag. Det er fellesferietilstander her nå, det er veldig spesielt, sier hun.

På Yrs statistikk over badetemperaturer hadde 21 av 30 badeplasser i går rapportert om badetemperaturer på over 20 grader. Laveste sjøtemperatur hadde Myrfjord sjøhus i Havøysund i Finnmark, med fem grader.