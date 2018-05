To pågrepet etter dødsfall i Masfjorden

Publisert: 18.05.18 10:59 Oppdatert: 18.05.18 12:26

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-18T08:59:28Z

To personer er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand etter at en mann ble funnet død i en grøft tidligere denne uken.

Det var natt til onsdag at mannen i 40-årene ble funnet død i Stordalen i Masfjorden i Hordaland. Mannen lå i grøften og en sykkel lå på veien.

Politiet etterforsket først saken som en ulykke, men nye opplysninger førte til at de gikk til pågripelse av to personer i tyveårene.

– De er siktet for å ha hensatt eller å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand, opplyser politiadvokat Kjetil Linge Tomren ved Vest politidistrikt til BT.

I en pressemelding skriver politiadvokaten at man er i en tidlig fase i etterforskningen og at det ikke kan utelukkes at ingen har skyld i ulykken.

Likevel mener politiet at det er «skjellig grunn til å mistenke at de siktede har kjørt en bil som har vært i kontakt med syklisten eller på annen måte forårsaket at syklisten forulykket og deretter forlot stedet uten å hjelpe ham.»

Det var Bergensavisen som først omtalte saken.

Nekter straffskyld

De siktede ble først avhørt som vitner, men ble besluttet pågrepet om kvelden 16. mai. Siktelsen er tatt ut på grunnlag av forklaringene fra de siktede, vitneforklaringer og tekniske funn.

– Min klient har forklart hva som skjedde. Han er helt klar på at han ikke har gjort noe straffbart, sier forsvarer for den ene siktede, Fredrik Verling, til BT.

Den andre siktedes forsvarer, Steinar Mortiz Andersen, sier til VG at han ikke har lest siktelsen. Han vil ikke kommentere hva klienten har forklart om hendelsen.

Politiet sa onsdag morgen at det var en tilfeldig forbipasserende som fant sykkelen og deretter den døde mannen.

– Det er uklart hva som har skjedd, men vi har opprettet undersøkelsessak, sa operasjonsleder Terje Magnussen til VG.