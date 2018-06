DRAPSTILTALT: Den nå 16 år gamle jenta er tiltalt for drap på Marie Skuland (17) og drapsforsøk på Christine Aaneland (24) på Sørlandssenteret i fjor sommer. Foto: Privat

Drapstiltalt 16-åring: – Jeg er utrolig, utrolig lei meg

Publisert: 11.06.18 15:23

KRISTIANSAND TINGRETT (VG) Med blikket slått ned i bakken tok den drapstiltalte 16-åringen ordet på siste dag i saken mot henne: For å beklage det hun har påført Christine Aaneland og Marie Skulands etterlatte.

– Jeg vil ikke beklage direkte til de etterlatte og fornærmede, fordi jeg vet ikke om de orker å høre på det. Jeg finner ingen ord som kan beskrive den smerten jeg har påført de etterlatte. Den er bunnløs, umenneskelig og rystende på alle måter.

Slik startet den drapstiltalte 16-åringen sin beklagelse helt på tampen av siste dag i rettssaken mot henne. Hun står oppreist og kikker ned i gulvet foran seg med hendene bak på ryggen. Hun sier at hun ikke kan tenke seg noe som er mer avskyelig for henne enn å vite at hun har frarøvet et menneske livet.

– Jeg vet at skaden som er påført dere alle sammen ikke kan fikses opp i. Jeg vet ikke hva annet jeg skal gjøre enn å beklage. Jeg er så utrolig, utrolig lei meg for det som har skjedd, sier 16-åringen gråtkvalt.

– Mente ikke å drepe

Statsadvokat Jan Tallaksen la få timer tidligere ned påstand om 11 års fengsel for den 16-årige jenta. Han betegnet drapet og drapsforsøket som kaldblodig og følelsesløst, og mente at jentas bakgrunn kun kan få begrenset betydning for straffen.

Jentas forsvarer Hege Klem mener derimot at jenta ikke mente å drepe, og at hun dermed kun kan dømmes for grov kroppsskade og grov kroppsskade med døden til følge – og ikke drap og drapsforsøk. Dette begrunner hun blant annet med at Skuland og Aaneland kun ble påført ett knivstikk hver og at det skjedde på et sted hvor de ville få raskt hjelp.

– Jeg mener også at det er belegg for å si at dette ikke ville ha skjedd dersom hun hadde fått hjelpen hun hadde krav på. Samfunnet har sviktet henne, sier Klem.

Krever 60 prosent strafferabatt

Forsvarer Klem mener at jentas vanskelige oppvekst og behandling i barnevernet bør få betydelig innvirkning på straffen.

– Hun følte hun måtte gå enda mer dramatisk til verks. Hun ga opp å bli innlagt på psykiatrisk. Et alternativ for henne var da å bli satt i fengsel og få hjelp der.

Hun mener at svikten i hjelpeapparatet har vært så stor at det bør innebære over en halvering av straffenivået.

– Jeg kjenner ikke til noen sak hvor det er en så omfattende kjent svikt i hjelpeapparatet, hun er sviktet så grundig. Dette mener jeg bør gi en reduksjon for minst 60 prosent av straffen, sier forsvarer Hege Klem.

Hun la ned påstand om at jenta blir frifunnet for drap og drapsforsøk. Ettersom hun har erkjent straffskyld for to tilfeller av grov kroppsskade, ett av dem med døden til følge, mener Klem at passende straff vil være ti års fengsel med 60 prosent reduksjon, dermed fire år.

– Dersom hun blir kjent skyldig i drap og drapsforsøk, er riktig straff seks års fengsel, sier hun.

Kritisk til sakkyndige

Klem legger til grunn at 16-åringen var tilregnelige ved drapshandlingene, men reiser likevel kritikk mot de sakkyndiges vurderinger, fordi det ifølge henne er utelatt flere relevante momenter og vitnevurderinger i deres rapport.

Hun mener retten må vurdere om dette er svakheter som kan rokke ved deres konklusjon.

– Det er ingenting som tyder på at tiltalte ønsker å bli kjent utilregnelig, og jeg legger derfor til grunn at hun er strafferettslig tilregnelig. Det er heller ingen tvil om at hun rent faktisk har gjort det som står i tiltalens post, sier Klem.

At 16-åringen ved noen anledninger har beskrevet både syns- og hørselshallusinasjoner er ikke vektlagt, heller bagatellisert, mener Klem.

– De sakkyndige nevner heller ingenting om observasjoner fra vitner på Sørlandssenteret, som har betegnet tiltalte som jaget, redd og desperat. De mener hun fremsto sinnssyk, sier Klem.

Etterlatte ønsker forvaring

Bistandsadvokat for Marie Skulands etterlatte, Åse Johnsen Drabløs, gjorde det klart at de er uenige med aktors påstand om tidsbestemt fengselsstraff på 11 år , og mener at 16-åringen bør idømmes forvaring. Aktor mener det ikke er grunnlag for dette.

– Det er vanskelig å forstå for de etterlatte, sier Drabløs.

Hun mener at en tidsbestemt straff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet.

– Gjentagelsesfaren er betegnet som høy, og en fengselsstraff hvor hun kan velge bort behandling, er dermed ikke tilstrekkelig, sier hun.