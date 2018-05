KUNSTHJØRNET: Nå er det Trine Skei Grandes tur til å pryde hjørnet av Fosswinckels gate i Bergen. Foto: VG-tipser

Listhaug-bilde erstattet med Grande-maleri i natt

Publisert: 23.05.18 07:16 Oppdatert: 23.05.18 08:49

Litt over en måned etter at det kontroversielle maleriet av Sylvi Listhaug dukket opp på en husvegg i Bergen har et nytt politiker-bilde dukket opp på samme sted.

Natt til onsdag hadde noen malt et bilde av Venstres partileder, kulturminister Trine Skei Grande , på hjørnet av Fosswinckels gate i Bergen . På bildet smiler hun og gjør hjertetegn med hendene, og har en truse nede på knærne.

Kulturministeren ønsker ikke å kommentere saken.

– Statsråden har ingen kommentar til dette, sier Simon Stjern, kommunikasjonsrådgtiver i Kulturdepartementet, til VG.

Det er akkurat på samme sted som gatekunstneren AFK hang opp «Making a martyr» natt til 2. påskedag . Det mye omtalte bildet viste den avgåtte justisministeren Sylvi Listhaug avbildet som Jesus, hengende på korset. Ved beina hennes var det stilt opp mikrofoner, og slagord som «mass surveillance» og «Jemen» var malt i bakgrunnen. På skulderen hadde hun tatovert en Frp-logo.

Bildet skapte kraftige reaksjoner og ble sprayet over med spraymaling natt til 4. april. Deretter tok fire studenter bildet med seg og klarte å restaurere det ved å bruke fire flasker med neglelakkfjerner, før det igjen ble stilt ut i veldedighetens navn.

Nå har hushjørnet nok en gang kastet seg inn i rampelyset. Og denne gangen er det altså Venstre-lederen det handler om.

Da VG snakket med politiet i Bergen i natt hadde de ikke kjennskap til at de kjente hushjørnet hadde fått et nytt kunstverk. Ingen har foreløpig påtatt seg ansvaret for verket som er signert med navnet «Trøbbel».

PS: Kultuministeren ankommer i dag Bergen for blant annet være med på åpningen av Festspillene i byen.