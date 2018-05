PÅGÅR SØK: Det var fra skipet «Nordkapp» at en vernepliktig forsvant i løpet av natt til lørdag. Foto: Theis Roksvåg Pedersen / Sissel Amundsen

Vernepliktig mann savnet i Barentshavet

Publisert: 05.05.18 14:11 Oppdatert: 05.05.18 15:20

Et av besetningsmedlemmene på KV «Nordkapp» er savnet fra kystvaktfartøy i Barentshavet.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS NN) bekrefter til VG at de har alle ressurser tilgjengelig i søket etter et besetningsmedlem som er forsvunnet fra kystvaktfartøyet «Nordkapp» i området ved Bjørnøya, som er en del av øygruppen Svalbard.

Savnedes nærmeste pårørende er informert.

Av Hovedredningssentralen ble det først meldt at vedkommende sist ble sett i 02.30-tiden av kolleger om bord i skipet.

Forsvaret skriver at vedkommende, en vernepliktig mann, er antatt falt over bord.

– Vi har ingen mistanke om hva som kan ha skjedd, sier vakthavende redningsleder, Bård Mortensen til VG.

Det var klokken 10.10 lørdag morgen at Hovedredningssentralen Nord-Norge ble varslet. Fra vedkommende sist ble sett om bord til HRS fikk savnetmeldingen, hadde fartøyet beveget seg om lag 130 kilometer sørøstover.

Fortsetter søkene med full styrke

Mortensen sier at det ikke er klart om vedkommende var aktivt på vakt eller hvilende.

Han vil ikke kommentere om det er en mann eller en kvinne som er savnet.

– Vår oppgave er nå er å koordinere søk og få ressurser inn i aktuelt område og gjøre et grundig søk, Bård Mortensen.

Søkene fortsetter med full styrke lørdag ettermiddag.

– Vi fortsetter så lenge det er håp, og enda en god stund etter det. Det er vår prosedyre, sier Mortensen.

Fakta KV «Nordkapp» Kystvaktens første skip i den såkalte Nordkapp-klassen, som består av KV «Nordkapp», KV «Senja» og KV «Andenes». Fra Basen på Sortland patruljerer KV «Nordkapp» de tøffe farvannene i Barentshavet fra russergrensen til Jan Mayen. Som de to søsterskipet skal KV «Nordkapp» etter planen erstattes av nye kystvaktfartøyer innen midten av 2020-årene. Bygget: 1980, Bergen mekaniske verksteder

Pennantnummer: W320

Lengde: 105 m

Bredde: 14,6 m

Dybde: 5,66 m

Størrelse: 3320 tonn

Fart: 21 knop

Besetning: 60+

Bevæpning: Bofors L70 57mm kanon, Hak-416 håndvåpen

Annet: Helikopterhangar, lettbåter, oljelenser og annet utstyr.

Det var på Twitter at HRS først meldte om saken. at et besetningsmedlem fra det norske kystvaktfartøyet «Nordkapp» er savnet i området ved Bjørnøya.

HRS NN opplyser at det ble satt i gang et søk umiddelbart.

Kaldt i havet

Meteorologisk Institutt forteller at det nå er en sørøstlig liten kuling i området, som er den neste vindstyrken på skalaen etter frisk bris. Været skal ha vært det samme i natt.

- For et stort skip er det ikke noe særlig til vind, sier meteorologikonsulent Odd Ivar Olsen til VG.

Han forteller at det i området er delvis skyet og overskyet, ingen nedbør.

- Vår stasjon på Bjørnøya målte temperaturen i havet til minus 0,4 grader klokken 14.00 i dag, sier Olsen.

Gode søkeforhold

KV «Nordkapp» har søkt nordover, tilbake langs sin egen rute. KV «Barentshav» har søkt sørover langs ruten.

Sysselmannens helikopter er i søk, Kystverkets fly fra Bodø er i søk, Orion-fly er på vei ut fra Andøya, Sysselmannens fartøy Polarsyssel er i transitt fra Longyearbyen.

Kystradio Nord har gått ut med en MAYDAY RELAY-melding, og flere sivile norske og russiske fartøyer har respondert. Det er god sikt og gode søkeforhold i området, opplyser HRS i en pressemelding.

