TILTALT FOR DRAP: 16-åringen er tiltalt for drap på Marie Skuland og drapsforsøk på Christine Aaneland (24). Foto: Privat

Søkte på «knife attack» og «knife killing» dagen før drapet

Publisert: 04.06.18 12:34 Oppdatert: 04.06.18 13:35

KRISTIANSAND TINGRETT (VG) Etter flere forsøk på rop om hjelp, sier den drapstiltalte 16-åringen at hun følte hun måtte gjøre noe drastisk for å bli hørt.

– Jeg ville ha hjelp. Jeg hadde prøvd alt. Knivstikking var noe nytt og annerledes. Det var helt annerledes, og ...

Den 16 år gamle jenta som er tiltalt for drap og drapsforsøk forklarer seg mandag i detalj om hvordan hun i flere timer før drapet planla at hun skulle knivstikke en person på et offentlig sted.

Hun forklarer at hun dagen før drapet var i en så desperat situasjon at hun fikk tanker om å gjøre noe drastisk, og at noen av tankene handlet om å drepe en person.

Dagen etter ble Marie Skuland (17) påført et dødelig knivstikk i magen, mens Christine Aaneland (24) ble fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse med kritiske skader.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at jeg ikke mente å drepe, men jeg hadde drapstanker. Avstanden mellom tankene og det å gjøre det, er kanskje ikke så veldig stor, men jeg ønsket ikke å drepe noen. Jeg ønsket å gjøre noe drastisk, bedyrer jenta.

Hun snakker høyt og tydelig, forklarer seg åpent i lange setninger og svarer på statsadvokat Jan Tallaksens spørsmål.

Søkte på «knife killing» før drapet

Den drapstiltalte jenta har en lang historie i blant annet barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien. Fem måneder før drapet, skrev den daværende 15-åringen et langt leserinnlegg hvor hun fortalte om sin fortid med psykiske lidelser.

Hun hadde da truet med å ta livet sitt flere ganger, og skrev selv at det var et rop om hjelp.

Fædrelandsvennen har i en lengre reportasje om jenta dokumentert at hun var registrert i politiets logger 107 ganger. 89 av tilfellene er registrert det siste halvåret før knivstikkingen.

To dager før drapet fikk jenta beskjed om at barnevernet trolig ville få medhold i å holde henne i enetiltaket hun bodde i på tvang ett år til. Dette gjorde at 16-åringen ble svært fortvilet fordi hun ikke trivdes og følte at hun ble sykere av å være der.

– Jeg følte at livet mitt var ødelagt.

Hun kontaktet også sykehuset fordi hun ønsket å bli innlagt på Ungdomsklinikken i Arendal, men forklarer at hun ble avvist fordi det var fullt.

Dagen før drapet forklarer hun at hun var så desperat at hun følte at eneste utvei for å få hjelp, var å gjøre noe alvorlig og dramatisk fordi hun nå følte at hun hadde gjort alt. Da kom tanker om selvmord eller drap. Samme dag satt hun på datamaskinen, hvor hun søkte på flere søkeord på YouTube.

– Der søkte jeg på «knife attack» og «knife killing». Som jeg husker det, så tror jeg at jeg så flere brutale videoer, men det var spesielt en som skilte seg ut.

Hun søkte også på andre saker hvor unge personer har begått drap i Norge, deriblant dobbeltdrapet i Kristiansand hvor 14-årige Jakob Abdullahi Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk ble drept i 2016, og drapet hvor miljøarbeider Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept på en barnevernsinstitusjon i 2014.

Planla offentlig sted

Samme dag som drapet skjedde, søkte jenta også på «hvordan drepe noen».

16-åringen forklarer at hun da bestemte seg for at hun skulle stikke noen med kniv, og på spørsmål fra aktor Tallaksen om hun gjorde ytterligere forberedelser før drapet, svarer hun at hun også bestemte seg for å gjøre det på Coop Obs på Sørlandssenteret.

Hun søkte også på kniver i Coops nettbutikk, og valgte på forhånd ut kniven som hun skulle bruke til å utføre knivstikkingen.

– Jeg valgte å ta det på offentlig sted for at vedkommende som ble skadet skulle få rask hjelp, svarer hun.

Hun bedyrer på ny at hun ikke ønsket å drepe, selv om hun hadde bestemt seg for å knivstikke en tilfeldig person. Aktor Tallaksen mener at hun med bakgrunn i søkene hun hadde gjort, måtte vite at et stikk i magen kunne føre til død.

– Jeg prøvde å finne ut av hvilke steder det var minst farlig. Jeg så filmer hvor folk ble knivstukket i magen, men de overlevde.

– Men likevel tok du sjansen? Rispet du, eller tok du kraftig tak med kniven? spør aktor.

– Jeg gikk mot dem, jeg ville ikke stikke i det hele tatt. Jeg måtte bare gjøre det, det ble nesten tvangsmessige stikk, forklarer hun.

– Du ville ikke, men du sier jo du hadde planlagt det? svarer aktor.

– Jeg vet det, men jeg ville ikke, svarer hun.

Etter at 16-åringen knivstakk Marie Skuland, forklarer hun at hun bare ville rømme. Hun ville bare ut fra butikken.

– Hva skjer så?

– Nei, jeg stakk ei til. Det var jo ikke meningen, jeg vet ikke hvorfor jeg stakk en gang til. Jeg forstår det ikke, det var ikke meningen, sier 16-åringen gråtkvalt.

16-åringen har erkjent delvis straffskyld for drap og drapsforsøk. Strafferammen for drap er opptil 21 års fengsel, men mindreårige kan ikke idømmes mer enn 15 års fengsel.