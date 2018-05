Morgenoppdatering 18.05.2018

FORTVILET FAMILIE: Idag skulle de ha begravet sin far Øyvind Fredriksen (57, t.h.). I stedet må datteren Therese Fredriksen (t.v.) og sønnen Tomas Friberg vente på hva som blir resultatet av morgendagens møte mellom polske og norske myndigheter. Her er de to med faren i et familiebryllup i 2015.

Foto: PRIVAT