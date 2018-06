NABO OG VISEPRESIDENT: Abid Rajas privatliv falt sammen med hans politikergjerning, da en eiendomsutvikler med ulovlige boliger i kjelleren i nabolaget hans ble ansatt av Stortingets presidentskap. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Abid Raja sa fra om ulovligheter på eiendom – så var han med på å ansatte eieren

Publisert: 01.06.18 16:10

INNENRIKS 2018-06-01T14:10:02Z

I 2016 varslet Abid Raja om ulovlige forhold på en tomt i nabolaget sitt. Halvannet år senere var han med å ansette eieren, Arild Rygg, for å rydde opp i Stortingets byggeprosjekt.

VG kunne torsdag fortelle at mannen Stortingets presidentskap hentet inn for å få sitt skandalerammede byggeprosjekt på rett kjøl, Arild Rygg (68), hadde en ulovlig bolig i en kjeller han leide ut på Ekeberg i Oslo. Plan- og bygningsetaten begynte å undersøke saken etter et anonymt tips i desember 2016.

Før det, den 12. oktober samme år, skrev en gruppe naboer bosatt i området et brev med flere innsigelser til en foreslått utbyggingen på eiendommen. Her påpeker de det samme forholdet som det senere ble varslet om.

«Videre erfarer vi at det finnes annen virksomhet i byggets kjelleretasje som for oss er ukjent, men som medfører ytterligere trafikale problemer med tillegg av sjenerende gateparkering. Hvorvidt denne virksomheten er lovlig velger vi ikke å ta stilling til, men utelukkende konstantere hva som er observert.»

Brevet er signert av blant annet femte visepresident, Abid Raja (V), som halvannet år etter var med å ansette Rygg som som leder for prosjektrådet til Stortingets byggeprosjekt.

Rygg selv har sier til VG at forholdene i kjelleren var i regi av en leietager, og sier han ryddet opp så fort han ble klar over det som hadde skjedd.

– Jeg har et overordnet ansvar så klart. Da jeg ble kjent med dette, tok vi umiddelbart affære, og saken er løst til Plan- og byggs tilfredsstillelse, så vidt jeg vet, forklarte han .

Kunne påvirket Rajas beslutning

– Dette kommer som en stor overraskelse. Jeg kunne virkelig ikke forestilt meg at dette var samme person. Det ble jeg ikke klar over før jeg ble orientert av VG, sier Raja.

– Klagen gikk på flere ting, men noe av det vi påpekte var det vi mistenkte var ulovlige forhold i kjelleren. Den var altså i tråd med naboloven, og ikke som stortingspolitiker, fortsetter han.

– Hadde denne kunnskapen vært egnet til å påvirke din beslutning i ansettelsesprosessen?

– Det er et hypotetisk spørsmål. Hva det endelige utfallet ville blitt vet jeg ikke, men jeg kan heller ikke legge skjul på at dette kunne ha påvirket min beslutning. Jeg føler at Rygg burde ha orientert om dette forholdet, dersom han var klar over det, svarer Raja.

– Hvor lenge har du, som nabo, inntrykk av at forholdene i kjelleren pågikk?

– Jeg har ikke noen nøyaktige datoer, men det er flere naboer som har snakket om dette, og dette ble også påpekt overfor Plan- og bygg, sier Raja.

Abid Raja orienterte resten av presidentskapet etter at VG gjorde ham oppmerksom på hans tidligere befatning med Arild Rygg.

– Aldri i mine tanker

– Jeg var kjent med at nabo, Abid Raja, hadde protestert på en omsøkt utbygging av loftet, men ikke over at han hadde kommentert «annen virksomhet» i bygget. Jeg har selv aldri vært i kontakt med Raja, eller fått noen direkte henvendelse fra Raja om dette, sier Rygg om saken.

Også Rygg sier han ikke koblet Rajas engasjement rundt eiendommen på Ekeberg, med hans rolle i ansettelsesprosessen:

– Det var overhodet ikke i mine tanker og heller aldri nevnt av Stortingets representanter eller meg.

– Hvorfor orienterte du ikke Raja, slik han sier du burde ha gjort?

– Som nevnt; dette forholdet var aldri i mine tanker da jeg ble forespurt om oppdraget for Stortinget.

Stortingspresident Tonje Trøen (H) sier til VG at hun ønsker å få oversikt over saken, før hun kommenterer Raja og Ryggs tidligere befatning.

– Stortingets administrasjon er i dialog med Arild Rygg. Det er berammet et møte i løpet av neste uke for å få bedre kjennskap til hva denne saken handler om, sier hun.

Moxnes: – Flaut

VG har forsøkt å komme i kontakt med Stortingets øvrige visepresidenter, med vekslende hell.

– Ingen kommentar, snakk med Tone Trøen, sier Morten Wold (Frp) på telefon.

– Det er presidenten som håndterer den saken fra presidentskapet sin side, svarer Eva Kristin Hansen (Ap) på SMS.

Bjørnar Moxnes, partileder og stortingsrepresentant for partiet Rødt, stiller seg på sin side hoderystende til at ingen kjente til saken med kjelleren da Rygg ble ansatt.

– Det er oppsiktsvekkende og flaut at Stortingets presidentskap ikke gjør en enkel bakgrunnsjekk når de hyrer inn nye medarbeidere til et prosjekt som er så skandalisert. Det er altfor dårlig. Dette er bare enda et bevis på at Stortinget aldri må få være byggherre for noe som helst igjen, sier han til VG og legger til:

– Byggeskandalen har økt politikerforrakten betydelig. Det med rette, spør du meg.

Stortingspresident Trøen er forelagt Moxnes sitater.

– Det er ikke ønskelig å kommentere Bjørnar Moxnes sitt utsagn, svarer hun.