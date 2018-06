KRANGLET: Ap-nestleder Hadia Tajik og Ap-leder havnet i en krangel da hun presset gjennom at hun skulle lese fra deler av varslene mot nå avgått nestleder Trond Giske, uten at han var til stede og fikk forsvare seg. Foto: Odin Jæger

Aftenposten: Rasende Støre avbrøt møte etter VG-lekkasje

Publisert: 11.06.18 18:53 Oppdatert: 11.06.18 19:29

Ap-leder Jonas Gahr Støre ble rasende og sørget for å samle inn alle mobilene, da VG lekket fra sentralstyremøtet 2. januar, mens møtet pågikk.

Det er Aftenposten som forteller insidehistorien om hva som skjedde da Ap-nestleder Hadia Tajik valgte å lese opp deler av varslingene mot Trond Giske, da sentralstyret var samlet to dager etter nyttår. Uten at han var til stede og fikk forsvare seg.

Da hun gjorde det, fanget VG det raskt opp og skrev om det før møtet var over.

– Da klikket det for Støre

Aftenposten har pratet med en rekke kilder, som beskriver hva som skjedde da VG skrev at «Tajik trosser Støre – leser varsler høyt på krisemøte»:

«– Da klikket det for Støre, sier en av deltagerne på møtet.

Støre slo tydelig oppgitt ut med armene og ba om en pause i møtet».

Aftenposten beskriver ti minutters kaos da Støre gikk ut av møterommet sammen med Tajik og hadde en samtale under fire øyne.

Flere snakket om å sjekke mobilene for å avsløre synderen. Mobilene ble samlet inn, men ikke sjekket.

Aftenposten skriver at de to kom inn igjen etter noen minutter.

«Gråtkvalt sa Tajik at hun var lei seg for at noen hadde lekket opplysningene om hennes opplesning til VG».

Det er senere blitt kjent at Hadia Tajik hadde informert Støre om at hun ønsket å lese høyt fra varslene.

Flere kilder beskriver overfor Aftenposten en «anspent situasjon» og at de ble vitne til en åpen «krangel» mellom partiets leder og nestleder. En kilde beskriver ordvekslingen slik:

«Støre: Det har jeg sagt til deg at du ikke skal gjøre.

Tajik: Jo, jeg sa til deg at jeg ville gjøre det, og du sa det var greit.

Støre: Det sa jeg ikke».

– Hun skalv

I dag sier hun dette til Aftenposten:

– For meg hadde denne vinteren vært mye mindre ubehagelig om jeg bare hadde gått i dekning og holdt helt munn. Men kvinnene fortjente støtte. Jeg så hvordan kvinnene, til tross for det voldsomme kjøret de visste ville komme, turte å fortelle hva de hadde opplevd.

Avisen skriver at Støre aldri la sin autoritet som leder i potten. Tajik fikk derfor lov å lese fra varslene:

« Hun skalv og var ifølge kilder tydelig beveget under opplesningen.

Etter at hun var ferdig med opplesningen, startet debatten hvor flere brukte uvanlig sterke ord og kritiserte Tajiks handlinger».

VG har mandag kveld foreløpig ikke lykkes i å komme i kontakt med Støre eller Tajik.

Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i Ap skriver i en sms til VG at de «ikke kommenterer fra interne møter».