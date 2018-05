FULL FYR: Den kommunale boligen sto i full fyr da nødetatene ankom stedet. Foto: Kristian Solberg / VG-tipser

En pågrepet for å ha startet brann i Sandnessjøen

13.05.18 12:14

En kommunal bolig i Sandessjøen brant ned til grunnen natt til søndag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for ildpåsettelse.

Politiet mottok melding om brannen 02.18 natt til søndag.

– Da politi og brann kom til stedet sto huset i full fyr, sier operasjonsleder Jon-Inge Moen i Nordland politidistrikt til VG.

Han forteller at det var en viss fare for spredning og at nabohuset derfor ble evakuert.

Brannvesenet fortok en kontrollert nedbrenning av huset.

– På stedet ble en person pågrepet, mistenkt for å ha startet brannen. Han satt seg opp mot politiet og det ble litt basking og slåssing med ham, sier operasjonslederen.

Mannen er ikke avhørt ennå fordi politiet fortsatt etterforsker brannen og avhører vitner på stedet.

Alle beboerne i rekkehuset er gjort rede for.

