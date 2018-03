Vil ikke svare på om Listhaug trosset Erna og endret på unnskyldningen

Høyre-statsråd Jan Tore Sanner vil ikke svare på om Sylvi Listhaug trosset Erna Solberg da hun skulle presentere unnskyldningen på Stortinget torsdag.

Ifølge Dagens Næringsliv hadde Listhaug og Solberg, blant andre, avtalt hvordan ordlyden på Listhaugs unnskyldning skulle være. Men justisministeren skal ha endret på denne da hun presenterte unnskyldningen første gangen.

– Hva statsministeren snakker med sine statsråder om – og hva vi snakker oss imellom om – det er ikke noe jeg står og forteller på TV, sier Sanner til NRK Debatten, torsdag kveld.

Det samme sa han da VG stilte han spørsmål om justisministeren fikk noen signaler om å gå på talerstolen igjen for å be om unnskyldning en gang til.

– Det vet du veldig godt – at hvordan vi prater sammen – og hva vi prater sammen om blant regjeringens medlemmer – det blir mellom oss, sier Sanner til VG.

Ba om unnskyldning flere ganger

Justisministeren måtte nemlig opp på talerstolen flere ganger tidligere torsdag for å beklage Facebook-innlegget der hun hadde lagt ut bilde av væpnede krigere, og der hun i tillegg hadde skrevet: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Men ordlyden var noe annerledes første gangen hun ba om unnskyldning, sammenlignet med de andre gangene.

– Jeg vil unnskylde overfor dem som føler seg såret av kommunikasjonen i denne saken, sa hun første gang.

Senere, etter å ha vært på talerstolen en rekke ganger, sa hun følgende:

– I den uforbeholdne unnskyldningen ligger det selvfølgelig også en unnskyldning for innholdet.

Sanner ønsket imidlertid ikke å forklare overfor NRK hvorfor Listhaug ikke unnskyldte innholdet med det samme.

Hans Andreas Limi (Frp) mener man skal være veldig forsiktig med å tillegge Sylvi Listhaug motiv.

– Det er noen som uttrykker at de ikke føler at det var helt ekte og at man opplevde at hun ble presset til å unnskylde seg. Hun har vært veldig åpen på at hun beklager og at hun har lært av det som har skjedd, sier Limi til VG.

Mistillit og «daddelvedtak»

Torsdag ble et såkalt «daddelvedtak» mot Listhaug avgjort på Stortinget, etter at opposisjonspartiene, Ap, Sp, SV, MDG, KrF og Rødt, hadde stemt for vedtaket. Det er den sterkeste formen for kritikk som Stortinget kan rette mot en statstråd uten å erklære mistillit.

Mistillitsforslaget, som er den sterkeste reaksjonen, er imidlertid fortsatt ikke behandlet på Stortinget. Den vil bli behandlet tirsdag.

Både Ap og SV har allerede bekreftet at de stiller seg bak mistillitsforslaget som ble fremmet av partiet Rødt torsdag.

Ap og SV trenger både Sp og KrF med på laget for at mistillitsforslaget skal få flertall. KrF og Sp har foreløpig ikke bestemt seg.

Onsdag gikk Erna Solberg ut og beklaget innlegget på vegne av Listhaug og regjeringen. Opposisjonen savnet imidlertid en beklagelse fra Listhaug selv. Først torsdag beklaget Listhaug .