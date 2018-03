FUNNET DØDE: Nadia Abdulaziz Adem Ali, Mebrak Solomon og Leah Rebiba Woldemariam (fra venstre mot høyre) ble funnet døde i en leilighet på Romsås i oktober. Disse bildene var satt frem under en minnestund. Bildet av moren Mebrak er tatt da hun var ung. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Politiet åpner etterforskning etter trippeldødsfall på Romsås

Publisert: 16.03.18 16:37 Oppdatert: 16.03.18 16:51

2018-03-16

Oslo-politiet vil finne ut om noen i det offentlige bør straffes etter at tre kvinner ble funnet døde i en leilighet på Romsås i fjor.

Det skriver Filter Nyheter .

– Politiet har iverksatt etterforskning for å finne ut om de tre kvinnene som ble funnet døde i en leilighet på Romsås fikk forsvarlig helsehjelp i henhold til helsepersonelloven, sier politioverbetjent Erik Dieset ved Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, til nettstedet.

Det var Nadia Abdulaziz Adem Ali, Mebrak Solomon og Leah Rebiba Woldemariam som ble funnet døde i en leilighet på Romsås 12. oktober i fjor.

I januar opplyste politiet at de kvinnene trolig ikke hadde blitt utsatt for noe kriminelt.

Obduksjonsrapporten viste at de tre kvinnene trolig døde som følge manglende inntak av fast føde over lang tid, altså avmagring.

Da kvinnene ble funnet i oktober, hadde ingen sett noen til de tre kvinnene siden sommeren.

Ettersom familien ikke hadde så mye kontakt med omverdenen opplyste politiet at er etterforskningens omfang ble så omfattende som den kunne vært.

Fylkeslegen anbefale etterforskning

Filter Nyheter skriver at beslutningen om å etterforske mulig mangelfull eller feilaktig behandling fra helsevesenets side, kommer etter at politiet nylig rådførte seg med Fylkesmannens helseavdeling.

– På grunn av sakens karakter har vi anbefalt at politiet etterforsker om det dreier seg om forhold som kommer inn under straffelovgivningen, sier fylkeslege Jan Petter Odden til Filter Nyheter.

Vil gjennomgå helsejournaler

Politiet vil gjennomgå kvinnenes helsejournaler for å finne ut mer om deres helsetilstand, hvilken helsehjelp de fikk og eventuelt hvilken helsehjelp de skulle hatt. De vil vurdere å avhøre personer i Oslo kommune og helsevesenet.

Unne minnegudstjenesten i oktober i fjor, hvor mange eritreere møtte opp, oppfordret presten om å fortsette å banke på dører.

– Vi vet at det har vært banket på hos dem, de har hatt nettverk og mennesker rundt seg som har brydd seg om dem og prøvd å holde kontakten med dem. Men ingen kunne vite at dette ville skje, og ingen kan bebreides for det som har skjedd, sa prest Vibeke Bergsjø Aas i sin preken.

Far: – Det er så trist

Under minnegudstjenesten snakket VG med faren til avdøde Leah Rebiba Woldemariam.

– Jeg forstår ikke hva som har skjedd. Det er så trist, sa Yohannes Tzegai Woldemariam.

Yohannes anslo da at det var syv-åtte måneder siden han sist traff datteren. Da så hun ut til å ha det bra. Han hadde forsøkt å ringe og møte opp døren, fortalte han.

– Jeg prøvde å ringe. Men enten fikk jeg beskjed om at hun ikke var hjemme, eller så ville hun ikke snakke med meg. Da jeg dro dit og banket på døren var det ingen som svarte.