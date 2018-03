Da Vlad Belomoin (18) og Alina Snigiryova (18) først fikk øye på forstaden Greenlandia fra motorveien, ble de overveldet. De kommer begge fra den russiske republikken Udmurtia ved Uralfjellene og hadde aldri sett noe lignende før. Fra å leve trangt sammen med sine foreldre har de for første gang fått et sted for seg selv. De bruker to timer hver dag på å pendle inn til universitetsstudiene i japansk språk og sosiologi. De har ikke fått noen venner i Greenlandia ennå, men de har hverandre – og katten Esenin. Foto: Katinka Hustad, frilans

Dette er årets bilde 2017

Publisert: 09.03.18 18:47

Frilanser Katinka Hustad vant Årets bilde med dette bildet fra forstaden Devyatkino utenfor St. Petersburg. Her er en fullstendig oversikt over alle vinnerbildene i konkurransen.

1. pris: Nyhet - Norge

BAKERST I BUSSEN SITTER JONAS

Foto: Tommy Ellingsen, frilans Dagens Næringsliv

2. pris: Nyhet - Norge

VALGNEDERLAGET

Foto: Kyrre Lien, frilans

3. pris: Nyhet - Norge

REDDET REINEN

Foto: Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa

1. pris: Nyhet - utland

SYRIAKRIGENS OFRE

Foto: Harald Henden, VG

2. pris: Nyhet - utland

MARTYRER

Foto: Jan Tomas Espedal, Aftenposten

3. pris: Nyhet - utland

VERDENS STØRSTE FLYKTNINGLEIR

Foto: Jan Tomas Espedal, Aftenposten

1. pris: Nyhetsreportasje - Norge

DA HUN FIKK HENNE: Det skapte mye rabalder, men Mari Grønlund og Elin Kviteberg ble gift likevel. Bryllupet ble møtt med motstand fra det religiøse miljøet i Lyngen i Troms. Mange mente at det likekjønnede ekteskapet er en synd og strider mot Guds ord.

Foto: Annemor Larsen, VG



















Et gammelt dynetrekk med brudeparets fornavn prydet låveveggen. Annemor Larsen, VG

2. pris: Nyhetsreportasje - Norge

TATT AV FLOMMEN: Natt til 24. juli ble den vesle bygden Utvik i Nordfjord nærmest rasert av enorme nedbørsmengder. Flommen ødela veier, gårder og en rekke bygninger.

Foto: Paul Sigve Amundsen, frilans Bergens Tidende















Veien ble fullstendig ødelagt da vannmassene raste gjennom bygda. Paul Sigve Amundsen, frilans Bergens Tidende

3. pris: Nyhetsreportasje - Norge

HJERTEBARN: Noen må dø for at 11 år gamle Sigrid Onsøien Mellingsæter fra Skaun skal få nytt hjerte. Sigrid har gått gjennom flere operasjoner etter at hun ble født med en komplisert hjertefeil. Nå er det for risikabelt med en ny operasjon. 11-åringen fikk i mai beskjed om at hun er på transplantasjonslisten. – De sa at de ikke hadde noen annen løsning. Jeg tror ikke at de kunne operere hjertet noe mer, forteller hun.

Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen



















Det er vanligst å transplantere nyre, lever og beinmarg til barn i Norge, men tilgangen på organer er en utfordring. Noen barn står på venteliste for å få nytt hjerte i bare noen dager, andre venter over ett år. Rune Petter Ness, Adresseavisen

1. pris: Nyhetsreportasje - utland

DOMMENS DAG: Slaget om Vest-Mosul sommeren 2017 ble sammenlignet med de verste gatekampene under 2.verdenskrig.

Foto: André Liohn, frilans Dagens Næringsliv



















Tre år etter at IS-hæren stormet og okkuperte Mosul, kjemper en tropp fra den irakiske hærens niende divisjon seg gjennom de smale gatene i bydelene Zanjili og Al-Shefa. Den første som faller for snikskytterne, er den 20-årige soldaten Zrid. André Liohn, frilans Dagens Næringsliv

2. pris: Nyhetsreportasje - utland

NAZIBRYLLUP: I en hage i Moskva arrangerer nazisten «John Wagner» bryllup med sin kone «Shadow» (28). Alle gjestene er nynazister og skinheads.

Foto: Espen Rasmussen, VG

















– Jeg er hedensk. Det er min religion og tro. Jeg er en hvit makt-skinhead, det er mine kamerater, min familie og min kone også. Holdningene mot immigranter og mot ikke-hvite mennesker er det viktigste for oss i dag, sier «John Wagner». Espen Rasmussen, VG

3. pris: Nyhetsreportasje - utland

JUCHE 106: Året da spenningen mellom Nord-Korea og USA er på bristepunktet. En livsfarlig slåsskamp på kanten av stupet, mellom to ledere med begrenset politisk erfaring. Verden holder pusten. Imens, i Pyongyang får journalister se et folk som aldri har følt seg tryggere og sikrere på seier. Den store lederen har fingeren på atomknappen.

Foto: Annemor Larsen, VG



















Kim-portrettene lyser opp en fasade i en ellers mørklagt hovedstad. Annemor Larsen, VG

1. pris: Dagligliv i Norge

FARVEL

Foto: Line Møller, VG

2. pris: Dagligliv i Norge

ALENE I SKODDEHEIMEN

Foto: Jørn Moen, Dagbladet

3. pris: Dagligliv i Norge

FORT GJORT

Foto: Terje Bringedal, VG

1. pris: Sport

PINGPONG-LANDET: Hver dag spiller over 300 millioner kinesere nasjonalsporten bordtennis. Siden Mao Zedong utropte bordtennis til nasjonalsport i 1950, har kineserene dominert sporten internasjonalt. På toppidrettskolen Dongdan i Beijing kjemper Huang Tse Tien (9) om å bli Kinas fremtidige idrettshelt.

Foto: Javier Auris, student, OsloMet



















Kun Kinas mest talentfulle barn blir rekruttert. Det finnes over 2000 toppidrettskoler i Kina, og hele 95 prosent av Kinas medaljevinnere kommer fra disse. Javier Auris, student, OsloMet

2. pris: Sport

MANNEFALLET: En etter en hiver de seg utfor 10-meteren. Er «dødsing» bare testosteron og selvhevdelse? Stupestilen innebærer å kaste seg utfor 10-meteren med kroppen i vannrett X-formasjon og holde den så lenge som mulig, for å krøke seg sammen rett før vannflaten brytes.

Foto: Martin Slottemo Lyngstad, Paragon / Aftenposten



















Outsideren – Fredrik Dønn: – I tre år måtte jeg ha hjelp til å puste. Jeg satt i rullestol og fikk mat gjennom magen. Da jeg omsider ble bedre, tok mamma og pappa meg med i Frognerbadet. Der dinglet jeg med beina og så på de tøffeste gutta, de som kastet seg flatt ut fra tier'n. De hadde alt jeg ikke hadde: Oppmerksomheten og det gode selvbildet. Jeg ville ha det samme, så jeg ruslet til kanten av bassenget, ventet til det var fult av folk, slapp meg utfor og deiset i vannet med mageplask. Jeg visste jo ikke at de andre krøp sammen før de landet … Martin Slottemo Lyngstad, Paragon / Aftenposten

3. pris: Sport

PROFFDEBUT I MMA: Det er ingen spøk å proffdebutere i MMA. Mixed martial arts er en fullkontakt-kampsport med elementer fra blant annet boksing, karate, jujutsu, bryting og judo. Kristian Skogmo dro til Stockholm og fikk bank.

Foto: Sebastian S. Bjerkvik, frilans Adresseavisen



















– Dette er vektkuttet. Jeg ligger og «slapper av» i glohett vann for å få svettet ut de siste kiloene. Dette er dagen før kampen, en time før innveinga. Dette er dritt. Du liker ingen. Du vil bare veies inn og få spise. Sebastian S. Bjerkvik, frilans Adresseavisen

1. pris: Portrett

KAMPEN

Foto: Espen Rasmussen, VG

2. pris: Portrett

9/9/6 ESCAPE: Når kinesiske Luojun Xucheng (25) ser inn i fremtiden, ser han tallene 9/9/6. Jobb fra ni om morgenen til ni om kvelden, seks dager i uka. Det er ikke livet han vil leve, han vil ut av Kina. Luojun bruker derfor nesten all sin våkne tid på en privatskole i Kunming. Han forbereder seg til IELTS, en internasjonalt akseptert engelsktest. En god karakter på denne testen er hans billett ut av Kina. – Jeg tror jeg kan ha en god fremtid, jeg må bare finne veien dit, sier Xucheng.

Foto: Line Hårklau, student, OsloMet















Med Kinas massive økonomiske vekst har 9/9/6 blitt en uskrevet regel i mange kinesiske firmaer – en strategi for å holde følge, være konkurransedyktige, oppnå suksess. Ingen overtidsbetaling eller bonuser. Jobb fremfor å leve. Line Hårklau, student, OsloMet

3. pris: Portrett

FORDØMTE FRANKRIKE

Foto: Line Ørnes Søndergaard, frilans Dagens Næringsliv

1. pris: Åpen klasse

SE, JEG KOMMER SNART: Hvert år stenges flere titalls norske bedehus. De blir til museum, restauranter og skatehaller. Mange bedehus har allerede stått låste og ute av bruk i flere tiår. En unik norsk kulturhistorie er i ferd med å forsvinne. Bedehusene står igjen som fysiske vitner etter den lavkirkelige vekkelsen som bølget gjennom Norge for 100 år siden. I første halvdel av 1900-tallet ble det reist bedehus på dugnad i hver grend fra Lindesnes til Vardø. I 1974 var det liv i 2621 bedehus. Nå vet ingen hvor mange bedehus det er igjen.

Foto: Erlend Berge, Vårt Land



















Gyland Sion, Vest-Agder. Erlend Berge, Vårt Land

2. pris: Åpen klasse

VAGINAMONOLOGENE: De er store. Fyldige. Små. Tynne. Skrukkete. Asymmetriske. Ryddige og rotete. Hver sjette kvinne mellom 18 og 30 år føler seg misfornøyd med utseendet på sitt eget underliv, viser en undersøkelse gjennomført av Norstat, og intimkirurgi har de siste årene blitt mer og mer populært. I denne serien forteller kvinner om sitt forhold til sitt underliv.

Foto: Klaudia Lech, frilans VG



















Jeg vil vise at synlige indre kjønnslepper også er naturlig. Jeg har det jeg selv velger å kalle en «grov fitte». Kvinne 33 år. Klaudia Lech, frilans VG

3. pris: Åpen klasse

VENNER IGJEN: I april tok Erna Solberg tok med seg flere statsråder og hele det norske nærligslivet til Kina. Sjansen for å gjenopprette det kalde forholdet mellom landene etter at Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010 var endelig kommet. Rundt Den himmelske freds plass hang det norske flagg, miltærorkester spilte «Ja, vi elsker» og motorveiene i millionbyen Beijing var tømt for trafikk. Tusenvis av politimenn sto langs veiene og holdt igjen både biler og folk for å slippe den norske kortesjen igjennom. Også der det verken var biler eller folk.

Foto: Gøran Bohlin, VG

















Gøran Bohlin, VG

1. pris: Klima og miljø

DET EVIGE STREVET: Det er en ond sirkel. For hvert tre som tas for å gi brensel og dyrkbar jord, renner regnvannet raskere ned i elvene. Elvene flommer lettere over og ødelegger avlingene. I Nord-Korea, et land der 80 prosent av befolkningen har en sårbar mattilgang, kan en ny flom få katastrofale følger. På midten av 1990-tallet mistet mellom 2 og 3,5 millioner mennesker livet i sult.

Foto: Annemor Larsen, VG



















To menn plukker frukten persimon av et nakent tre i en landsby utenfor Hamhung. Frukten er full av verdifulle C-vitaminer. Annemor Larsen, VG

2. pris: Klima og miljø

AMERICAN GOTHIC

Foto: Klaudia Lech, frilans VG

3. pris: Klima og miljø

TYNN FJORDIS: Arktis varmes opp 20 ganger raskere enn tidligere. Siden 1970 har det i Arktis blitt nærmere 60 prosent mindre havis, og 2017 ble nok et rekordår både hva gjelder lite areal dekket av is og tynn istykkelse.

Foto: Eirik Grønningsæter, frilans



















Fjordis og havis er svært viktig for en rekke dyrearter. På et enkelt isflak er det dokumentert mer enn 300 forskjellige arter. Forskerne tror at innen 20 år fra nå så vil vi oppleve et Arktis helt uten havis om sommeren. Hornsund, Svalbard. Eirik Grønningsæter, frilans

1. pris: Dokumentar - Norge

FERJELANDET: 62 fergesamband binder Vestlandet sammen. En planlagt fergefri E39 fra Trondheim til Kristiansand kan fjerne mange av disse. Enorme broer over fjorden, lange high tech-tuneller under. Men null kaffe og svele.

Foto: Helge Skodvin, frilans Dagens Næringsliv







































Linge - Eidsdal, MF Geiranger: Ung svartmetaller fra Sverige som elsker Dimmu Borgir og hater dub step, krysser Norddalsfjorden. Helge Skodvin, frilans Dagens Næringsliv

2. pris: Dokumentar - Norge

VENTETID: Asylsøkjarar som ventar på opphald, samt dei som har fått opphald, men ventar på jobb eller familiegjenforeining.

Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende

























Halimo Mohamud Gabow frå Somalia spenner treningsapparatet med beina. Ho trenar i stova på Voss for å halda seg i form. Halimo kom til Norge åleine med dei fire ungane, og har no fått opphald i landet. Ho håpar snart på jobb i helsevesenet på Voss. Rune Sævig, Bergens Tidende

3. pris: Dokumentar - Norge

LEVELD - EI HISTORIE OM HEIME: Eit personleg prosjekt tatt mellom åra 2014–2017.

Foto: Signe Fuglesteg Luksengard, frilans























































Fyrverkeri. Signe Fuglesteg Luksengard, frilans

1. pris: Dokumentar - utland

DET HVITE RASERIET: Våren 2016 begynner en reise blant nasjonalister, høyrepopulister, fascister, kristenfundamentalister, nynazister og islamhatere i 14 europeiske land. Hva driver dem? Hvorfor hater de? Hvorfor er de så besatte? Nazister i Ukraina og Russland, identitære i Sverige og høyreekstreme politikere i land som Hellas og Frankrike. Muslimhatere i Norge og militssoldater i Slovakia. Fascister i Italia og Holocaust-fornektere i Tyskland. Mens noen ber til høyere makter om at grensene skal stenges, bevæpner andre seg for krig. Den ekstreme høyresiden er ingen ensartet gruppe. Noen har personlige erfaringer som vekket hatet i dem, andre er blitt overbevist av konspiratorisk tankegods på nettet. Enkelte mener kampen kan vinnes politisk, men skremmende mange ikke ser annen utvei enn vold og i ytterste konsekvens borgerkrig. Felles for alle er at de elsker sitt land og sitt folk. De kaller seg patrioter.

Foto: Espen Rasmussen, VG































Et knyttet teppe med hakekors ligger halvferdig over en stol hjemme hos 28 år gamle «Shadow» utenfor Moskva, Russland. Hun har selv laget teppet. Hun og forloveden «John Wagner» er med i den nasjonalsosialistiske og nazistiske gruppen KNS – Komitee for Nation and Freedom. Espen Rasmussen, VG

2. pris: Dokumentar - utland

GREENLANDIA: I 2012 begynte en ny forstad ved endestasjonen Devyatkino i St. Petersburg å vokse opp fra sølete jorder. Byggherrer og politikere lovet epletrær, grønne parker og en moderne livsstil med barnehager, skoler, biblioteker, kafeer, barer og shoppingsentre – alt rett utenfor døren. Unge nyutdannede par og familier fikk nøkler til sine første selveide leiligheter og flyttet inn i de 22-etasjers blokkene. Men den økonomiske nedgangen i 2014 førte til ytterligere press på allerede anstrengte husholdningsbudsjetter. I Greenlandia har epletrærne og den russiske drømmen hatt nok en hard vinter.

Foto: Katinka Hustad, frilans



















Greenlandia er et sted der heisekranene aldri sover utenfor vinduene. I dag består forstaden av 24 boligkomplekser, 155 høyblokker og nærmere 72.000 leiligheter. Kun 36 av høyblokkene er foreløpig bosatt. Katinka Hustad, frilans

3. pris: Dokumentar - utland

DET AMERIKANSKE HATET: I Trumps USA har Ku Klux Klan blitt erstattet med nazister som har europeiske rollemodeller. Hvert år er det ifølge United States Military Academy 300 angrep fra høyreekstreme i landet. I august 2017 ble en ung kvinne drept da en nazist kjørte bilen sin inn i motdemonstranter under «Unite the Right»-samlingen i Charlottesville. Det var første gangen den ekstreme høyresiden i USA samlet seg på mange tiår. Hvorfor ser vi alt dette hatet i USA nå? Fotografen reiste 3266 kilometer gjennom Trumpland – Vest Virginia og Virginia – for å lete etter svar.

Foto: Espen Rasmussen, VG























Donna Tottel (54) og Doug Tottel (55) har ikke jobb og overlever ved å selge ting fra verandaen i Fork Creek, et lite sted i Vest-Virginia. Espen Rasmussen, VG

Årets fotojournalist

Espen Rasmussen, VG

Juryens begrunnelse: Årets fotojournalist tar vrigrep på oss alle. Fotografen utmerker seg på tvers av mange sjangre, og mestrer like godt intime portretter av mennesker, som reportasjer fra nyhetsbegivenheter. Variasjonen i måten fotografen tilnærmer seg fotografiet som språk og uttrykk må også nevnes. Han leker seg med uttrykkene, og viser en stilistisk sikkerhet uansett om han bruker blits og uskarphet, tar arrangerte myke portretter, eller lager knitrende skarpe dokumentarer. Fotografen har noe på hjertet, han vil noe med sitt fotografi. Han har en nysgjerrighet og et engasjement som trekker ham fremover. Han oppsøker utfordrende miljøer og viser dem, ikke med fordømmelse. Men han utforsker og opplyser. Fotografen vinner Årets fotojournalist basert på fem bilder han har levert til denne kategorien. Men juryen kommer ikke uberørt fra alle de andre prisene han allerede har vunnet, for det som må være et av de største fotojournalistiske arbeidene i norsk historie: Fortellingen om det hvite raseriet og nasjonalsosialistenes fremgang. Fy fader for et arbeid!













DET HVITE RASERIET: Et knyttet teppe med hakekors ligger halvferdig over en stol hjemme hos 28 år gamle «Shadow» utenfor Moskva, Russland. Hun har selv laget teppet. Hun og forloveden «John Wagner» er med i den nasjonalsosialistiske og nazistiske gruppen KNS – Komitee for Nation and Freedom. Espen Rasmussen, VG

Årets nykommer

Christian Breidlid , student

FISKERNE I SUN MOON BAY: I deler av Sørkinahavet har fiskebestanden sunket med 90 prosent siden 1950-tallet. Fortsetter det slik, vil bestanden være halvert innen 2045. Samtidig skiftes tradisjonelle fiskemetoder ut med stor industriell drift. De kinesiske fiskerne i Sun Moon Bay, på Hainans østkyst, tror de er de siste av deres generasjon.

Juryens begrunnelse: Årets nykommer har levert en serie som er svært godt fotografert. Her er dynamikk og kraft presentert i en klassisk sort hvit fortellerstil som hinter til fotojournalistikkens tidlige mestere. Serien er utrolig stram, hvert bilde har sin funksjon, med få bilder fortelles likevel så mye. Her kan etablerte fotografer ha mye å lære. Det er imponerende å oppleve en ung fotograf med et så gjennomført og stilsikkert bildespråk.

















Tidlig på morgenen kastes det første tauet for å dra nattens fangst opp fra dypet. Det krever alle manns samlede kraft og en putrende firetaktsmotor. Christian Breidlid, student