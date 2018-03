HANG FAST: Bilder fra overvåkningsvideo i Eidetunnelen viser at personbilen blir skjøvet foran vogntoget. Foto: STATENS VEGVESEN

Kvinne og treåring skjøvet 1,5 kilometer foran vogntog i tunnel

Publisert: 21.03.18 10:23

Søndag 11. mars kolliderte en personbil med et vogntog i Eidetunnelen i Sarpsborg. I 1.5 kilometer ble bilen skjøvet foran vogntoget før ferden stanset.

I personbilen satt en kvinne i 60-årene og et barn på tre år. De ble fraktet til Kalnes sykehus med lettere skader etter ulykken.

Ulykken skal ha skjedd da føreren av vogntoget, som ifølge politiet er en ukrainsk mann i 40-årene, byttet felt. Personbilen ble sittende fast i fronten på vogntoget.

Sjåføren ble pågrepet og fremstilt for blodprøve etter hendelsen.

– Kvinnen og barnet har fått tilsyn av helse, og har utvilsomt hatt en skremmende opplevelse, sa operasjonsleder Ronny Årstein til TV 2 etter hendelsen.

Krimsjef ved Sarpsborg politistasjon, Kai Andersen, sier til samme kanal at politiet nå er ferdig med å etterforske saken. Føreren av vogntoget har fått en bot på 8.000 kroner og førerkortet er beslaglagt.

– Føreren har fortalt at bilen kom i blindsonen, og han var ikke klar over at bilen lå foran han. Fagfolk har bekreftet at dette er fullt mulig. Det er store og sterke krefter i et vogntog, sier Andersen.