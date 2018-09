SKOLESJEF: Astrid Søgnen, direktør i Utdanningsetaten i Oslo sier til VG at hun ikke kommenterer arbeidsforholdet sitt. I dag taler hun på et møte med alle skolelederne i Oslo på Fyrstikkalleen skole (F21). Foto: Trond Solberg / VG

Søgnen møtte rektorer: Taus om egen fremtid

INNENRIKS 2018-09-27T11:10:39Z

I en oppsiktsvekkende redegjørelse onsdag sa byrådsleder Raymond Johansen rett ut at han vil fjerne Astrid Søgnen som leder for Oslo-skolen. Søgnen selv var taus om saken da VG møtte henne torsdag formiddag.

Skolesjef Astrid Søgnen er i dag i møte med skoleledere fra hele Oslo kommune , der arbeidet med ytringskultur er en del av programmet.

Søgnen uttaler seg for første gang om saken, men nekter å kommentere mediesakene om hennes lederstil, forholdet til skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og at hun ble bedt om å fratre som skoledirektør og ta en annen stilling i kommunen.

På programmet under dagens rektormøte på Fyrstikkalleen skole (F21) står blant annet Oslo-budsjettet, eksamensresultater våren 2018 og arbeidet med ytringskultur, under temaet «Kvalitet i skolen».

Søgnen har gjennom 18 år vært en svært markant, men omstridt sjef for Utdanningsetaten, som er landets største kommunale etat.

I forrige uke skrev 266 lærere en VG-kronikk der de beskriver motstridende signaler fra Utdanningsetaten og politisk ledelse, og hvordan lærerne utsettes for en «fryktkultur».

Nekter å gå av

VG spurte i dag skolesjefen om hennes versjon av sakene som har dominert mediebildet de siste ukene. Onsdag bekreftet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at Søgnen har blitt bedt om å gå av , men at hun via sin advokat nektet å etterkomme det ønsket.

Under bystyremøtet onsdag sa Johansen at «allmennhetens rett til innsyn» er årsaken til at han mener det er riktig å gå ut med denne informasjonen til offentligheten.

– Dette gjelder forholdet mellom kommunens øverste ledelse og ledelsen av en stor etat det er knyttet betydelig offentlig interesse til. Saken har i tillegg utspilt seg i offentligheten i stort omfang, sa han.

Tirsdag ble det også kjent at det har kommet et nytt og tredje varsel mot skolebyråd Thorkildsen. Varselet retter seg også mot byrådslederen.

Varselet som omhandler Johansen skal dreie seg om eventuelt brudd på taushetsplikten ved det ble lekket opplysninger til offentligheten om at utdanningsdirektør Astrid Søgnen hadde fått beskjed om at hun måtte slutte i sin stilling.

Vil ikke kommentere

– Jeg kommenterer ikke mitt arbeidsforhold, sier Søgnen til VG under rektorsamlingen på F21 i dag.

– Brøt Raymond Johansen taushetsplikten, mener du?

– Du kan stille meg mange, mange spørsmål, og jeg skjønner at du spør, men jeg kommenterer ikke mitt arbeidsforhold.

– Vil du fortelle din versjon av forholdet ditt til skolebyråd Inga Marte Thorkildsen?

– Jeg kommenterer ikke mitt arbeidsforhold, det er det jeg sier, sier hun.

– Du sier du ikke kommenterer ditt arbeidsforhold, men det at 266 lærere går ut med en kronikk i VG, blant annet om fryktkultur, går på deg som øverste leder. Det må du kunne si noe om?

– Jeg kommenterer ikke noen saker her i dag. Vi har et fantastisk godt rektormøte, med et godt program, og det er det jeg har fokus på nå, sier hun.

Tar problemet på alvor

Under dagens rektormøte står arbeidet med ytringskultur på agendaen.

VG har tidligere intervjuet en lærer som beskriver en kultur i Oslo-skolen der det ikke er åpning for å ytre seg , der lærere ikke blir hørt, og der lærere som uttaler seg kritisk i mediene, blir «kalt inn på teppet» hos Utdanningsetaten (UDE).

Søgnen har tidligere skrevet at ansatte i Oslo-skolen skal erfare en positiv og sunn ytringskultur, i en e-post til VG:

– Når noen opplever at de ikke har det, har vi et problem som vi tar på det største alvor. Derfor har vi laget et opplegg sammen med organisasjonene som skal iverksettes på den enkelte skole og vil foregå utover i skoleåret. Dessuten vil temaet ytringskultur blant annet bli integrert i kurs og lederopplæring. Sammen med Utdanningsforbundet vil vi sikre at vi får tilbakemeldinger fra ledere og tillitsvalgte på skolene. En god og trygg ytringskultur på den enkelte skole er en forutsetning for god læring og trivsel både for elever og ansatte, og er høyt prioritert i Utdanningsetaten, skrev hun.