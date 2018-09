SAVNET: Nederlandske Arjen Kamphuis (47) er savnet i Norge. Foto: Skjermdump/Twitter/@ncilla

Fisker fant Arjen Kamphuis’ eiendeler (47) i havet

Tirsdag kveld fant en fisker eiendeler som tilhører savnede Arjen Kamphuis i havet mellom Fauske og Rognan.

Ingen har sett nederlenderen på over tre uker.

Han reiste til Norge i august, hvor han også hadde vært tidligere, for å være ute i naturen og slappe av. Men han kom ikke hjem igjen.

Politiet i Nordland jobber fortsatt med full styrke for å finne ut hvor han er. Mandag fant de altså eiendeler som tilhører den savnede nederlenderen.

– Av hensyn til den pågående etterforskningen kan ikke politiet gå ut med hvilke eiendeler det er snakk om, sier politiinspektør Bjarte Walla til VG.

I en pressemelding gitt fra politiet skriver de at de tror han tok lokaltog fra Bodø til Rognan 20. august, med avgang etter ruten klokken 16.05. Han skal ha kommet til Rognan klokken 17.29.

– Politiet vil nå foreta videre undersøkelser i området og annen etterforskning i forbindelse med funnet. I hvilken grad funnet kan fortelle noe om den savnede har befunnet seg i, eller i nærheten av funnstedet, er det på dette tidspunktet ikke mulig for politiet å si noe sikkert om, fortsetter politimannen, og sier at etterforskningen fortsetter som normalt.

– Vi følger opp tips og gjøremål, og kommer til å søke i området. Vi kommer til å søke både til lands og til havs.

Hvor dro han etter utsjekkingen?

Kamphuis beskrives som en kollega av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, sikkerhetsekspert og forfatter av en bok om informasjonssikkerhet for journalister.

Hans venner forteller til VG at 47-åringen hadde hatt et hektisk år, og så fram til en to uker lang ferie i Norge. Han beskrives som en ivrig turgåer.

Politijurist i Nordland politidistrikt, Trond Lakselvhaug, sier til Åsted Norge at Kamphuis hadde oppholdt seg en del dager i Bodø, og at politiet tror han hadde vært på en rundreise i landet.

Den siste sikre observasjonen av ham er fra da han sjekket ut av Hotell Scandic i Bodø i 14-tiden 20. august. Han skal da ha vært iført kakifargede turklær.

Tok han toget til Trondheim?

Ifølge WikiLeaks hadde Kamphuis på dette tidspunktet allerede bestilt togbilletter til Trondheim, hvor han etter planen skulle fly hjem til Nederland 22. august. Han dukker imidlertid aldri opp til avgangen.

Det er uklart om Kamphuis var om bord på toget.

Venner av Kamphuis reagerte etter hvert på at de ikke fikk kontakt med ham, og gikk til politiet i Amsterdam og meldte ham savnet.

Den 29. august tok politiet i Nederland kontakt med Kripos i Norge.

Saken ble overlatt til Nordland politidistrikt , og 4. september ba de om bistand fra Kripos i etterforskningen.

Mandag 10. september kom også to etterforskere fra en spesialavdeling i det nederlandske politiet på plass i Bodø, for å samarbeide med Kripos og det lokale politiet.

Tre ulike teorier

Politiet jobber nå ut ifra tre ulike teorier.

– At han holder seg skjult fordi han vil det, at han har vært utsatt for en ulykke eller at det kan ha skjedd noe kriminelt, sier Lakselvhaug til Åsted Norge.

En rekke tips har kommet inn til politiet i forbindelse med søket. De første meldingene gikk ut på at Kamphuis hadde reist til Svalbard, men etter nærmere undersøkelser ble det klart av han ikke hadde vært der.

Torsdag forrige uke opplyste politiet at de følger opp et tips om at han skal ha blitt observert i Danmark.

Ifølge Algemeen Dagblad skal nederlandsk politi ha mottatt et tips om at 47-åringen kjøpte en sammenleggbar kajakk i en butikk like utenfor Amsterdam før han reiste til Norge. Ifølge selgeren skal Kamphuis ha planlagt å padle i de norske fjordene.

Telefonsporet i Rogaland

Kvelden den 30. august, ti dager etter at han sist ble observert i Bodø, ble aktivitet fra telefonen hans registrert i Rogaland.

Telefonen skal ha vært påslått i rundt 20 minutter ved tettstedet Vikeså i Bjerkreim kommune. Telefonen skal da ha hatt et tysk og et nederlandsk simkort.

Etter at saken ble tatt opp på Åsted Norge på TV 2 mandag, har politiet fått rundt 25 nye tips, som de nå følger opp.

– De fleste av tipsene er observasjoner av en mann som ligner beskrivelsen og/eller bildet av Kamphuis. Et par av dem er fra Bodø-området, men de fleste er fra Stavanger og Vikeså, fra tidsperioden 30. august og i dagene etter, sier politiinspektør Bjarte Walla i en pressemelding tirsdag.

Politiet har sikret videomateriale fra området der telefonen til Kamphuis slo inn , men har foreløpig ikke funnet spor av Kamphuis på videoopptakene de har sikret.

Venter på svar på en rekke spørsmål

Den tidligere politikeren Ancilla van der Leest, en nær venn av Kamphuis, vil ikke utelukke at jobben hans kan ha hatt noe med forsvinningen å gjøre, men mener at koblingen hans til WikiLeaks er kraftig overdrevet i mediene.

– Han kjenner kanskje Julian Assange, men han har bare holdt sikkerhetskurs for journalistene deres, slik han også har gjort for mange andre, sa hun til VG i forrige uke.

Nå sier hun at Kamphuis venner sitter med en rekke spørsmål:

– Var det Arjen som byttet simkort i telefonen? Hvem eier nummeret på det tyske simkortet? Har dette simkortet blitt brukt etter 30. august? Har Arjen blitt fanget på overvåkningskameraer i Danmark? Hva med overvåkningsbilder fra toget fra Bodø til Trondheim?

– La oss bare si at vi alle venter utålmodig på svar på disse spørsmålene, sier hun.