Brækhus brøt isen med Obama: – Jeg elsker konen din

Cecilia Brækhus skrudde på den bergenske sjarmen da hun fant tonen med Barack Obama under hans Norgesbesøk.

– Jeg liker å ta ting som det kommer, så jeg hadde ikke forberedt meg noe særlig. Det første som plumpet ut av meg var «jeg elsker konen din», forteller Brækhus til VG om sitt første møte med USAs tidligere president.

På forhånd hadde proffbokseren uttalt at det kun er tidligere førstedame Michelle Obama som virkelig ville gjort henne «starstruck».

– Jeg har alltid vært kjempefan av henne, men selvfølgelig er jeg fan av Barack også. Men han så ikke den åpningskommentaren komme. Han latet litt som han var fornærmet, men isen var brutt med en gang, sier hun.

Bokseinteressert Barack

Den norske proffbokseren, som passende nok omtales som «The First Lady of Boxing», forteller om et overraskende avslappende og jordnært møte med Barack Obama .

Temaet for sistnevntes tale på Oslo Business Forum var teknologi, ledelse og bærekraft, men han snakket også om den politiske utviklingen.

Han tok seg også tid til samtaler med flere inviterte gjester, deriblant Cecilia Brækhus, Stian Blipp og Helene Olafsen.

Det var en kort, men hyggelig samtale, og den tidligere amerikanske presidenten spøkte og lo, kan Brækhus fortelle.

– Han var åpenbart veldig interessert i boksing, og kunne mye. Jeg fortalte han blant annet om de gangene jeg har bokset i USA, men jeg var nok ganske ukjent for ham, så der har jeg en jobb å gjøre til neste gang. Han husker meg bedre nå, spøker hun.

Bergensk sjarm

– Jeg ble overrasket over hvor avslappet og jordnær han er. Veldig mange har en væremåte foran kamera og en annen privat, men Obama var helt lik sånn man ser han i mediene. Så er fordelen at jeg er fra Bergen, så jeg har aldri noe problem med å finne noe å snakke om, sier Brækhus.

Hun vil også skryte av Obamas foredrag, og trekker frem en spesiell passasje.

– Han snakket om hvordan noen mennesker fungerer som problemløsere, som bretter opp ermene. Det var kjempeinspirerende for meg som idrettsutøver å høre, ikke bare når det gjelder idrettskarrieren, men i forberedelsene til det som kommer etter, forteller hun ivrig.

Autografjakt på Tjuvholmen

Det har blitt offentliggjort svært få detaljer om Obamas program etter besøket på Oslo Business Forum, men VG har fått bekreftet at han bor på The Thief under besøket i Norge. Det var også hit han dro etter foredraget.

Opp mot 50 fans, autografjegere og nysgjerrige hadde plukket opp dette. Selv om det skulle vise seg vanskelig å få et glimt av Obama selv, hindret ikke det de oppmøtte fra å diskutere hvor de tror den tidligere presidenten er, hva han gjorde og hvem han var sammen med.

Med en gang en politisykkel startet motoren eller en ny taxi ankom, var oppmerksomheten spisset.