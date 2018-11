Roy Jacobsen: – Jeg plukket min mors eiendeler ut av det blodige bilvraket

«Så måtte jeg fortelle faren min at hun var død, etter at han våknet opp fra koma. Da besvimte jeg». Nå forteller forfatter Roy Jacobsen om livet etter familiens bilulykke for 32 år siden.

Da moren levde sa hun: «Du må love meg å aldri skrive noe om meg så lenge jeg lever». Roy Jacobsen oppfylte ønsket. Historien har han ikke greid å skrive før nå.