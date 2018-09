SAVNET: Arjen Kamphuis (47) ble sist sett da han sjekket ut av et hotell i Bodø 20. august. Foto: Skjermdump/Twitter/@ncilla

Politiet har startet etterforskning etter at Arjen (47) ble meldt savnet

Politiet i Bodø har startet etterforskning etter at den nederlandske sikkerhetseksperten Arjen Kamphuis (47) ble meldt savnet 20. august.

Kamphuis, som jobber med cybersikkerhet, skal ha tilbrakt to uker i Norge før han sjekket ut av et hotell i Bodø 20. august. Siden har ingen sett ham. Ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf, var han ventet hjem 22. august.

Operasjonsleder Odd Ivar Pettersen i Nordland politidistrikt sier til VG at etterforskningen ble igangsatt søndag morgen.

– Etterforskningen innebærer blant annet undersøkelser av elektroniske spor, som sporing av telefon, og vi avventer nå svar på en del undersøkelser. Målet vårt er å få lokalisert den savnede mannen, sier Pettersen.

Operasjonslederen sier at politiet har mottatt flere tips i saken, blant annet fra Ålesund og andre steder på Vestlandet.

– Det er observasjoner fra personer som mener å ha sett vedkommende, men så langt er det ikke noe nytt å melde, sier Pettersen.

Kamphuis er 1,78 meter høy, har langt, blondt hår og briller. Han skal vanligvis være kledd i sort, og beskrives som en ivrig turgåer.

Etterlyst av venner

Politiker Ancilla van der Leest beskriver seg selv som Kamphuis’ beste venn på Twitter, og har lagt ut flere meldinger hvor hun etterlyser ham.

I en tweet fra lørdag forteller hun at det har kommet tips om at han er sett i Ribe i Danmark. VG har mottatt en henvendelse om at en person som kan ligne på den savnede 47-åringen, ble observert i Porsgrunn fredag ettermiddag.

Gravejournalist for nederlandske Argos Radio 1, Sanne Terlingen, er en av vennene til Kamphuis som jobber for å finne ham.

Hun fortalte til VG lørdag at de kontaktet politiet torsdag denne uken.

– På grunn av jobben liker han ikke at informasjon er på internett. Vi var derfor usikre på om vi skulle gå til myndighetene i starten, sier hun.

Uvanlig

Etter at han ikke dukket opp ble de imidlertid bekymret. Først forteller hun at de trodde han hadde havnet i en ulykke på tur.

– Vi er bekymret for at noe har skjedd ham, sier hun.

Hun forteller også at det ikke er likt ham å ikke dukke opp på jobbmøter.

– Det er vanlig for ham å forsvinne fra radaren på ferie, men å unngå å dukke opp på møter er ikke likt ham, sier Terlingen.

Hun forteller at en felles venn nå er på vei til Bodø for å gjøre egne undersøkelser.