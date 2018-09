BEVÆPNING: Politiet valgte å bevæpne seg etter at de fire mennene fra énprosentklubben troppet opp i retten. I dag var det et større politioppbud til stede i rettssal 14 i Haugaland tingrett. Foto: Grethe Nygaard, VG

Full bevæpning etter MC-besøk i retten: – Min klient ble vettskremt

Under en rettssak mot seks MC-medlemmer, skal europapresidenten i MC-klubben ha dukket opp. Det satte en støkk i de tiltalte og endte med full bevæpning og politijakt.

I Haugaland tingrett står seks menn fra énprosentklubben La Familia MC tiltalt for kidnapping, vold, trusler og ran etter et narkotikaoppgjør.

Énprosentklubber er betegnelsen på kriminelle MC-klubber.

I går, på dag to av rettssaken, utspilte det seg dramatiske scener i rettssal 14:

Fire svenske menn, fra den svenske moderklubben, dukket opp som tilhørere, skriver Haugesunds Avis.

Det satte en støkk i de tiltalte og partene.

– Vettskremt

NRK skriver at en av de tiltalte satt og skalv. Det skal nemlig ha vært europapresidenten og tre andre fra klubben som troppet opp.

Forsvarer Thor Arne Reitan sier til statskanalen at det er en indre justis i klubben om ikke å tyste på hverandre.

– Min klient ble vettskremt. Han sa ingenting, men skrev på en lapp: «De er fra Sverige», sier forsvarer Reitan til VG.

– Beskrivelsen av hva disse er i stand til å gjøre er ganske overbevisende. Når disse kom helt uventet og setter seg ned, setter det en støkk i alle i rettssalen, muligens med unntak av den lokale presidenten (også tiltalt jorun. anm.), sier Reitan.

Full bevæpning

De fire mennene kom inn under en av de tiltaltes forklaring.

Ifølge Reitan ble oppmerksomheten til alle i rettssalen flyttet fra forklaringen og til de fire mennene. Dette endte med at dommeren spurte hvem de fire mennene var, ifølge advokaten.

Mennene ble så bedt om å skrive ned navnene sine, men navnene de skrev ned var ifølge aktor Siri Anne Flindal falske navn, skriver Haugesunds Avis.

Under lunsjpausen skal mennene så ha forsvunnet i en svenskregistrert BMW. De ønsket ikke svare Haugesunds Avis på hvorfor de var i byen.

Det uanmeldte besøket endte med at politiet valgte å bevæpne seg inne i rettssalen, og da rettssaken startet opp igjen torsdag morgen var politiet til stede med store ressurser og alle tilhørere ble kroppsvisitert, skriver avisen.

Pågrepet på hotell

I går formiddag tok politiet opp jakten på de fire mennene.

– Politiet ønsker dem pågrepet etter utlendingsloven fordi de har oppgitt feil identitet, sa aktor Flindal til Haugesunds Avis.

Ved 20-tiden i går ble de så fire pågrepet ved et hotell i Haugesund og fraktet til arresten, samtlige siktet for å ha motarbeidet rettsvesenet.

– Vi mener disse fire har tilknytning til klubben La Familia. Etter vår mening møtte de opp for å påvirke vitner og tiltalte, sier politiinspektør Thomas Utne Pettersen til VG.

Han opplyser at de fire nå skal avhøres og at fremstilling for varetekt vurderes.

– Politiet ser veldig alvorlig på alle forsøk på å motarbeide rettsvesenet, sier Utne Pettersen.

Tøft miljø

To av de yngste medlemmene har forklart om et klubbmiljø preget av vold, trusler og ulike avstraffingsmetoder, ifølge NRK .

En fortalte om bøter på 100.000 kroner, som følge av ting han hadde gjort eller unnlatt å gjøre, en annen om at han hadde blitt slått som straff.

Begge forklarte at de ønsket å slutte i klubben, men ikke våget på grunn av frykten for represalier.