Nytt regjeringskvartal blir mindre enn først planlagt

Regjeringen har nedjustert planene for det nye regjeringskvartalet i Oslo. Det blir lavere bygninger og plass til 4700 ansatte.

NTB

Publisert: 28.09.18 12:11 Oppdatert: 28.09.18 13:20

– Det blir et levende, trivelig og bilfritt område. Det nye regjeringskvartalet skal bli en del av hovedstaden som folk vil ha glede av å besøke, enten du bor i Oslo eller er på besøk, sier statsminister Erna Solberg (H).

Sammen med klimaminister Ola Elvestuen, finansminister Siv Jensen, kommunal- og regionalminister Monica Mæland la hun fram planene fredag.

I den nye skissen er bygningene lavere enn reguleringsplanen tillater. Det planlegges for 4700 ansatte. Det er færre enn 5700 som lå i de opprinnelige planene.

– Vi ønsker å bygge et trinnvis og nedskalert regjeringskvartal, sier finansminister Siv Jensen.

Bakgrunnen for reduksjonen er avbyråkratisering.

– Etter mange år med vekst i antall ansatte i departementene, ser vi at vår politikk for forenkling og avbyråkratisering har virket. Vi har rett og slett ikke behov for like mange arbeidsplasser i tiden fremover, sier finansminister Siv Jensen.

Enkelte støttefunksjoner skal dessuten ligge utenfor regjeringskvartalet. Avgjørelsen om at alle departementene, untatt Forsvarsdepartementet, skal samles i det nye kvartalet, ligger imidlertid fast.

Areal per ansatt er satt til 23 kvadratmeter.

– Det er mindre enn i dagens lokaler, men mer enn mange bedrifter legger opp til når de bygger nye kontorlokaler, sier Mæland.

Høyblokka skal rehabiliteres først. Byggestart blir i 2020, og Høyblokka skal være klart for innflytting i begynnelsen av 2024.