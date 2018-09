Bompengeaksjon i Oslo: – Tror dette skremmer politikerne

Mellom 150 og 200 biler deltok i en protestaksjon hvor de kjørte sakte i kortesje fra Sandvika i Bærum til sentrum av Oslo torsdag kveld. – Jeg tror politikerne blir skremt av dette, sier aksjonsleder Cecilie Lyngby.

Publisert: 06.09.18 20:06

– Neste år er det kommune- og fylkestingsvalg. Og dette er en klar melding til våre lokalpolitikere som foreslår dette, og en klar melding til stortingspolitikerne som velsigner det – om at dette er feil, sier hun.

Aksjoner i flere år

Mens bompengemotstanden har ulmet lenge i hele landet, var det først i august at den slo ut i åpne demonstrasjoner i Sandnes og Stavanger. I og rundt hovedstaden er bilistene enda hardere beskattet, og nå kommer protestaksjonene også her.

I Oslo har mangeårig salgssjef i Dagens Næringsliv, Cecilie Lyngby (47) i årevis stått bak aksjoner og demonstrasjoner mot rushtidsavgift og bompenger.

Hun står nærmest alene bak en aksjon som samlet mellom 150 og 200 bilister og motorsyklister – som kjørte en saktegående kortesje fra Sandvika til Oslo sentrum torsdag kveld.

Bilene brukte hornet og laget støy, men kjørte stille og fredelig i rundt 20 km/t, i ett felt på motorveien fra Sandvika mot sentrum på E18. Annen trafikk fikk passere. Ved Oslo Plaza løste kortesjen ser opp.

Tunge mc-er i front

– Facebook-gruppen vår har hele 34 000 medlemmer, og 600 sa de var interessert i å delta. Jeg synes det er storartet med denne oppslutningen. Og vi fikk til og med henvendelse fra en gruppe bileiere som kjører Harley Davidsson motorsykler – og det ble veldig flott å ha dem brummende foran det hele, sier Lyngby.

Hun mener at en rettferdig ordning ville være å belaste biler med 20,- kroner hver for en bompassering inn mot Oslo.

– Det jeg har hørt, er at det finnes i alt syv nivåer for bompenger, og at vi hittil bare har kommet til nivå tre. Så vi har mye verre avgifter i vente om vi ikke reagerer, sier hun.