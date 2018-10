Støre om budsjettet: – Kan umulig være KrFs mål og ønske

Ap mener KrF umulig kan være fornøyde med regjeringens budsjettforslag. KrF-nestleder Ingolf Ropstad mener derimot at regjeringens forslag er et godt utgangspunkt for forhandlinger.

Publisert: 08.10.18 12:17

I dag la finansminister Siv Jensen (Frp) frem forslag til neste års statsbudsjett . Budsjettet må derimot få flertall i Stortinget, og det er stor spenning knyttet til om KrF vil støtte regjeringens budsjettforslag, eller om partiet vil skifte til venstresiden i norsk politikk. Regjeringen er helt avhengig av støtte fra KrF for å få vedtatt et budsjett.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at regjeringen legger opp til en politikk som øker forskjellene, og at KrFs ønske om å bekjempe ulikhet blir bedre tjent i samarbeid med dem.

– En politikk som øker forskjellene, kan umulig være KrFs mål og ønske. Nå skal partiene lage sine alternative budsjetter, også skal KrF gjøre sin avklaring, så hvor vi er om en måned blir veldig spennende å se, sier Støre til VG.

– Mange KrF-frieri

KrF-leder Knut Arild Hareide sier at han ikke gir noen kommentarer på statsbudsjettet, og viser til sin nestleder Kjell Ingolf Ropstad for uttalelser.

– Dette er regjeringens budsjett, også ser vi at det er mange KrF-frierier i budsjettet, og det er jeg for så vidt glad for. Hvis vi skal forhandle med regjeringen, og bli enige om et budsjett, så trenger vi enda flere seire, for eksempel barnefamilier, bekjempelse av fattigdom, klima- og fattigdomspolitikk ute, sier Ropstad.

Ropstad og Hareide representerer hver sin fløy i KrF, der Ropstad ønsker å gå inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre, mens Hareide ønsker å starte med regjeringssamtaler med Ap og Sp. Dette valget skal landsmøtet i KrF ta 2. november, og hvor de lander får trolig stor betydning for hvilket budsjettforslag KrF ender opp med å støtte.

– Hvilken retning trekkes du nå etter å ha sett budsjettet?

– Budsjettet har i alle fall ikke forandret mitt syn. Vi har hatt fem år med godt samarbeid og gode gjennomslag for KrF, så jeg tror det ligger et godt grunnlag her, som hvis landsmøte mener vi skal forhandle med regjeringen, vil kunne gi viktige gjennomslag på viktige felt for KrF, svarer Ropstad.

– Finansieres med velferdskutt

Selv om Støre ikke sier alt for mye om hvilke konkrete endringer Ap vil gjøre i sitt alternative budsjettforslag, så kan Aps forslag danne utgangspunktet for neste års statsbudsjett, dersom KrF bestemmer seg for regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

– Ap er enig i mange ting, men vi mener regjeringen tar flere feilgrep. Vi tror ikke skatte- og avgiftslettelse er løsningen. Mange har falt fra i arbeidslivet, det har vi ikke råd til. I tillegg er det veldig trange rammer for kommuneøkonomien. Det er der barnehage, eldreomsorg og skole tilbys. Det siste jeg vil peke på er klima, og det er en enorm utfordring vi står ovenfor. Vi hadde satt enda mer trykk på det, og vi blir hengende etter med reduksjon av utslipps, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

På linje med Ap

Dersom Ap blir enig med KrF og Sp om et statsbudsjett, så er de avhengige av støtte fra SV for å få flertall i Stortinget. SV legger seg på samme linje som Ap i kritikken av skattekuttene i regjeringens budsjettforslag.

– Det er et statsbudsjett som vil øke forskjellene i Norge. Det gis ganske målrettet skattekutt til de aller rikeste, som finansieres med velferdskutt som folk flest vil merke. I en tid hvor forskjellene øker, så er det dårlig politikk å legge frem et statsbudsjett som inneholder så store skattekutt til de aller rikeste, samtidig som de har mange smålige kutt som vil ramme de aller svakeste, sier Elisabeth Kaski (SV), som sitter i finanskomiteen på Stortinget.

Reagerer på pendlersatsene

Regjeringen mottar også harde skyts fra Rødt og Miljøpartiet de grønne. Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener budsjettet gir et mer urettferdig samfunn.

– Siv Jensen kutter skatten for selskapene, hun kutter i skatten for dem som eier aksjer, som er de rikeste blant oss. Men de som må pendler for å dra på jobb, de får økte skatt, både på reisen sin og på kompensasjonen for kost. Og så det er litt morsomt at Siv Jensen skryter av en satsing mot barnefattigdom på 180 millioner kroner, når vi samtidig vet at Norges rikeste mennesker, altså Andresen-søstrene, som har arvet Ferd-konsernet, alene har fått 181 millioner i skattekutt fra Siv Jensen og Høyre over fem år. Så det er ikke mye til satsing, når den summen de satser tilsvarer skattekutt for to rike mennesker, sier Moxnes.

MDG mener regjeringens forslag ikke gjør i nærheten av nok for klimaet.

– Alle statsbudsjetter i vår tid er nødt til å ha klimakutt i seg, så det er ikke nok å vise til at du kutter bitte litt. Statsministeren var veldig stolt over at Norge nå har gått litt ned, 1,7 prosent ned i utslippene våre, men det er ikke i nærheten av det som trengs, sier stortingsrepresentant Une Bastholm.