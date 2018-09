Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik under Kåre Willochs 90-årsfeiring søndag. Foto: Hallgeir Vågenes

Kjell Magne Bondevik: – Jeg er enig med Knut Arild

INNENRIKS 2018-09-30T21:35:15Z

HØYRES HUS (VG) Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik sier Frp har blitt mer spiselige for KrF de fem siste årene, men mener fortsatt avstanden er for stor til at de kan sitte sammen i regjering.

Publisert: 30.09.18 23:35

– Når Frp har hatt regjeringsansvar i fem år, så har det påvirket partiet. De har blitt mer ansvarlige i økonomisk politikk. Men fortsatt mener jeg det er for stor avstand til at KrF og Frp skal sitte i samme regjering. Det går blant annet på holdninger til internasjonal solidaritet, alkoholpolitikk og deler av den økonomiske politikken, sier Kjell Magne Bondevik til VG, og legger til:

– Jeg vil ikke si at KrF aldri kan sitte i en regjering med Frp. Men slik situasjonen er nå, så er jeg enig med Knut Arild, sier Bondevik.

LES OGSÅ: Bare to i KrFs stortingsgruppe støtter Hareides veivalg

Bondevik klarte ikke å la være å spøke med de siste dagenes tumulter da han holdt tale i Kåre Willochs 90-årsfest i Høyres hus i går:

– Først av alt må jeg få si at etter den politiske turbulensen min partileder har skapt de siste dagene, så var jeg jo glad for å i det hele tatt slippe inn i Høyres hus i dag, sa Kjell Magne Bondevik, til latter fra forsamlingen.

LES OGSÅ: Kåre Wiloch: - KrF vil ødelegge kolossalt for seg selv

Å holde det man lover

Etter selskapet understreket han overfor VG at han støtter KrF-leder Hareide, som vil ta partiet inn i en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og felle Høyre-statsminister Erna Solberg og hennes regjering.

– Den beste argumentasjonen ga Knut Arild i sin egen tale. Til dem som er i tvil vil jeg anbefale å lese den på nytt. KrF har gode erfaringer med regjeringssamarbeid med Høyre og Venstre. Utfordringen er Fremskrittspartiet. Man forsøkte forhandlinger med dem i 2013, og det gikk ikke. Derfor sa partiet at det ikke var aktuelt i 2017. Det er en god ting i politikken å holde det man lover. Skulle partiet gå inn i dagens regjering, så vil det være det motsatte av hva partiet lovet velgerne, sier Bondevik.

Han mener det er naturlig for KrF å se mot Ap og Sp når partiets primære ønske, en regjering bestående av Høyre, Venstre og KrF, ikke var mulig.

– Det er naturlig. Og relativt sett vil også sentrum bli større i en Ap/Sp/KrF-regjering, fordi Sp er dobbelt så store som KrF og Venstre, sier Bondevik.

Avviser stor rolle

VG fortalte fredag kveld om hvordan Hareide det siste året har hatt en rekke fortrolige samtaler med Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken.

Bondevik avviser at han har hatt noen tilsvarende fortrolig og tett kontakt med dagens partileder.

– Jeg har ikke vært en sentral person i den prosessen. Jeg kan trygt avvise at jeg har vært noen sjefrådgiver på bakrommet. Jeg snakker med Knut Arild når han selv spør meg om det. Jeg vil ikke presse meg på, og er bare en av mange han nok har snakket med, sier Bondevik.

Hareides tale til landsstyret slo ned som en bombe i hele politiske miljøet sist fredag, og kanskje aller mest innad i KrF.

Allerede kort tid etterpå var det tydelig at det er dyp uenighet blant partifellene om saken. På en pressekonferanse sammen med Hareide var begge nestlederne – Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad – tydelige på at de er uenige med partilederens veivalg. Også på lokal- og fylkesnivå ser partiet ut til å være splittet om saken.

Vil ikke si noe

VG var i går kveld i kontakt med flere tidligere KrF-topper for å høre deres mening om saken, men ingen av dem VG snakket med ønsket å uttale seg om situasjonen.

* Dagfinn Høybråten sier til VG at han ikke ønsker å uttale seg om norsk politikk på bakgrunn av hans rolle som generalsekretær i Nordisk ministerråd.

* Valgerd Svarstad Haugland sier hun ikke kan uttale seg, fordi hun i dag har embete som fylkesmann i Oslo og Akershus.

* Laila Dåvøy sier at hun ikke ønsker å uttale seg fordi hun selv har gått ut av politikken.