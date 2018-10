Kraftig brann på Lierskogen

INNENRIKS 2018-10-05T06:57:56Z

Eieren er i sjokk etter at det brøt ut kraftig brann i en bruktbilbutikk like ved E18 på Lierskogen.

Publisert: 05.10.18 08:05 Oppdatert: 05.10.18 08:57

Bilder fra stedet viser åpne flammer og kraftig røykutvikling, og politiet oppfordrer naboer til å lukke vinduer. Politiet fikk melding om brannen i bruktbilbutikken Autotech i Gamle Drammensvei like etter klokken 07.30 fredag morgen.

– Det er en stor brann, og det skal være biler i bygget. Det er mange som har ringt inn til oss, og vi har akkurat kommet frem, sier oppdragsleder Trond Egil Groth til VG.

Politiet har evakuert noen naboer som følge av røyk. Det er imidlertid ikke meldt om personskade – og heller ikke fare for spredning til andre bygg.

Ukjent årsak

Roar Karlsen eier bruktbilbutikken. Han oppgir at det kun sto to biler inne i butikken da brannen skjedde, men at selve butikken nå er brent helt ned.

– Jeg fikk sjokk. Det er ingenting igjen, sier Karlsen.

VG er i kontakt med Karlsen mens han inspiserer skadene. Han teller at det er skade på i hvert fall ti av bilene som står parkert på utsiden.

– Jeg har ikke rukket å tenke ennå. Det eneste jeg kan si er at det heldigvis ikke var stort annet brennbart i butikken enn dekk, og det er der all røyken kom fra, legger eieren til.

Politiet oppgir at brannen nå er under kontroll og at de ikke vet hva som er årsaken.