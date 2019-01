Demonstrerte mot regjeringens abortpolitikk

«Vårt liv, vår kropp, fortsatt selvbestemt abort» runget fra demonstrantene som hadde møtt opp da Erna Solberg skulle presentere sine nye statsråder.

Publisert: 22.01.19 12:59

– Dette er en markering vi gjør på grunn av den nye regjeringen. Og fordi Krf og Ropstad som har såpass kristenkonservative holdninger har fått lov til å ha ansvaret for barn og familier, samtidig som de har ganske drøye meninger om kvinners rettigheter, sier komiker Sigrid Bonde Tusvik til VGTVs reporter.

Protesterer i røde kostymer

Tusvik var blant 30 personer som stod langs slottstrappen utkledd som kvinnene fra «The Handmaid's tale». At de i det hele tatt må stå der og protestere, skjønner ikke Tusvik.

– Det er merkelig at man må ty til kostyme fra en serie som egentlig skal vise noe drøyt, som plutselig er i ditt eget samfunn i 2019.

Hun synes ikke de trekker det langt med kostymene. Derimot mener komikeren det er tydelig at rettighetene til kvinner er innskrenket, og at dette skyldes dagens regjering.

– Det her handler om kvinners reproduktive helse. De fleste på stortinget og blant folk flest er for at man skal kunne ta tidlig ultralyd. Så det er ikke noe vi kun er 30 kvinner her som mener.

Det var også en stor gjeng som ikke hadde kledd seg ut. Herfra kom det diverse protestrop, og bruk av flagg og faner med slagord.

– Det er et stort tilbakeskritt å skulle endre på abortloven som allerede er konservativ, sa en av dem som hadde møtt opp til VG.