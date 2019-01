NY DOM: Eirik Jensen håper resultatet blir frifinnelse når Norges siste jury tirsdag i neste uke trekker seg tilbake for rådslagning og deretter treffer sin avgjørelse. Foto: Tore Kristiansen

Eirik Jensen om pengene i veggen: – Jeg kunne ha holdt kjeft

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) For Spesialenheten er pengene i veggen et nøkkelbevis. Eirik Jensen hevder han fortalte hvor pengene lå fordi han ikke har noe å skjule.

I 78 dager har Eirik Jensen hørt beviser bli fremlagt. Han har sett nærmere 150 vitner komme og gå.

Denne uken startet med påtalemyndighetens knusende prosedyrer. Onsdag skulle forsvaret slå tilbake.

– Det er ikke ført og knapt forsøkt ført bevis for at Eirik Jensen har medvirket, startet John Christian Elden med å si.

Like før hadde aktor Guro Glærum Kleppe bedt juryen svare «ja» på at Jensen var skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til Gjermund Cappelens hasjinnførsler.

VG ba deretter Jensen kommentere det Spesialenheten i sin prosedyre legger frem som nøkkelbevis:

Den skjulte kontakten

Spesialenheten mener det er påfallende at Jensen aldri informerte noen av sine overordnede i politiet om kontakten med Gjermund Cappelen.

– Hvorfor fortalte du ikke noen om kontakten du hadde med Cappelen?

– Det er jo det som er kildebehandling. Det har også toppsjefene sagt. De skal ikke vite hvem jeg har som informanter eller kilder. Det er derfor vi har et informantregister. Når de er aktive og brukes, så føres de der. Jeg har valgt en annen løsning, sier Jensen til VG.

Han sier han valgte denne andre løsningen for å beskytte identiteten til dem han snakket med.

– Så kan man gjerne angripe alt fra telefonkasting og andre ting, men hvis informasjonen hadde falt i hendene på noen som ikke skulle ha den, og hvis det nasjonale prosjektet hadde blitt avdekket, så hadde jeg og andre impliserte sittet skikkelig i saksa.

– Den sjansen tok ikke jeg. Det er en måte å beskytte kilder og informanter på som jeg tar veldig alvorlig, sier Jensen.

Pengene i veggen

Da Jensen ble avhørt av Spesialenheten 2. mars 2014, opplyste han at han hadde lånt Gjermund Cappelen 30.000 kroner, samt at disse var tilbakebetalt og lå hjemme hos ham. Han ville først ikke si hvor, men opplyste dagen etter at de lå gjemt i uthuset. I et skjult hulrom fant Spesialenheten 34.300 kroner.

– Spesialenheten mener at du forklarte deg om pengene i veggen fordi du mistenkte at det var fingeravtrykk på dem?

– Jeg forklarte meg om de pengene fordi at jeg ikke hadde noe å skjule. De lå der, og de kom fra Cappelen. Hvorfor skulle jeg påvise dem, når de ikke var funnet? Jeg kunne ha holdt kjeft. Da hadde de ikke funnet dem. Jeg valgte å vise dem, svarer Jensen.

Spesialenheten for politisaker mener Jensens forklaring om at han lånte Cappelen penger er konstruert og at det i virkeligheten dreier seg om betaling for informasjon om politiets aktivitet.

Luksusklokka

Eirik Jensen har innrømmet at Gjermund Cappelen ga ham en Tag Heuer-klokken i 2009. Cappelen betalte 17.000 kroner for klokken hos Urmaker Bjerke og kvitteringen var utstedt til Jensen.

– Hvorfor tok du imot ting av verdi, for eksempel klokken?

– Den klokken var en gave. Jeg så ikke hva den posen inneholdt før jeg fikk tatt den med meg, åpnet den og returnert den. Hvis det skal korrumpere meg, så må jo han forlange en eller annen tjeneste i etterkant eller forvente at jeg gir ham en tjeneste, men det var ikke tilfelle. Det er i tråd med regjeringens regelverk om hvordan man skal håndtere gaver. Man trenger ikke varsle overordnede, man bare returnerer det.

– Var det da en vennskapsgave?

– Det vet ikke jeg. Jeg vet ikke hva som var foranledningen. Jeg fikk en liten pose. «Ta denne, en gave». Det forholdt jeg meg til og så returnerte jeg den.

Opplysninger til Cappelen

– Har du aldri gitt Cappelen opplysninger i hans narkotikavirksomhet?

– Nei. Av og til setter du folk på sporet av hva som er interessant for politiet. Da må du gi noen opplysninger. Hvis ikke, kan du ikke drive med kilder eller informanter. Man må orientere dem om noe. Det er en balansegang, sier Jensen, idet Frp-nestor Carl I. Hagen kommer forbi og ønsker Jensen «lykke til».

– Ikke et liv

I prosedyren gjorde Elden det klinkende klart at juryen ikke skal tenke magefølelse, men forholde seg til at skyld må bevises utover enhver rimelig tvil.

– Hva er din magefølelse når du nå sitter og ser på juryen?

– Helt ærlig. Jeg prøver å nullstille magefølelsen. Jeg må bare ta det som kommer.

I tingretten endte dommen på 21 års fengsel.

– Hvordan blir livet med et slikt resultat igjen?

– Det er ikke et liv, svarer Jensen kontant.