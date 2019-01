Knivstikkingen skjedde i Kiwi-butikken i Møllergata i Oslo torsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Knivofferets bror: – Trodde hun skulle dø

Den 25-årige kvinnen som ble knivstukket i en Kiwi-butikk i Oslo, er ute av respirator og snakker. Angrepet etterforskes som terror.

– Hun er våken, snakker, er sliten og lei seg. Husker alt og trodde hun skulle dø, skriver hennes bror Nils Petter Hennum (29) i en SMS til VG.

Kvinnens bror fortalte tidligere i dag om bedringen i tilstanden til kvinnen, som først ble betegnet som kritisk skadd, til Drammens Tidende .

– Det går fint med henne. Hun snakker og er ute av respirator, men er sliten, sa han da.

Ifølge broren har 25-åringen forklart at hun husker hendelsen og at hun ikke forsto hva som skjedde i butikken. Knivstikkingen etterforskes nå som en terrorhandling.

– Hun var veldig redd. Det kunne gått mye verre, men hun fikk hjelp umiddelbart, sier broren.

En 20 år gammel russisk statsborger fra republikken Basjkortostan er siktet for terror etter å ha knivstukket den 25 år gammel kvinnen inne i en Kiwi-butikk i Oslo . Han ble lørdag varetektsfengslet i fire uker.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener på nåværende tidspunkt at det ikke er holdepunkter for at siktede samarbeidet med noen.

20-åringen er en så stor fare for allmennheten at å skille ham fra omverden er eneste løsning, uttalte hans forsvarer, advokat Ola Lunde.